Gutiérrez: “A tragarnos la amargura, es preocupante cosechar dos derrotas”

El entrenador de Nacional Álvaro Gutiérrez se mostró preocupado por el rendimiento de su equipo y por la segunda derrota consecutiva cosechada en el Torneo Clausura.

“Estamos arriba, es preocupante cosechar dos derrotas consecutivas pero esto es futbol y acá muchas veces la lógica no se da. Perder con Fénix (la próxima fecha) implica que Peñarol te pase y ya no depender de vos mismo. La realidad es otra y los resultados influyen mucho en el ánimo y en la planificación de los partidos”, dijo el conductor de los albos en conferencia.

Gutiérrez explicó sobre el partido: “Primeroo que nada creo que fue diferente al partido de River creo que no entramos dormidos para nada, en los primeros minutos fuimos protagonistas. En el segundo se vio a Nacional teniendo la pelota más que Cerro Largo buscando por todos lados y ellos bien plantados en defensa y saliendo de contragolpe. Por lo que es Nacional salimos a buscar el partido con todo, eso hizo que Cerro Largo pudiera llegar alguna vez más, que Mejía resolvió bien y en una fatalidad nuestra capitalizaron nuestro error y perdimos”.

Diego Battiste

El DT agregó: “Si bien no estoy contento, me voy tranquilo que la actitud no fue la misma que contra River, fue diferente y en un partido parejo puede pasar esto, si arriesgas mucho podés perder”.

Gutiérrez indicó: “Preocupa porque perdimos toda la renta que teníamos. Nos queda mucho y queda el consuelo de que seguimos primeros en la Tabla Anual y dependemos de nosotros, tenemos que jugar con Progreso y Peñarol y eso se sabía que hasta el final del campeonato iba a estar muy parejo. Ahora a tragarnos la amargura, corregir. Estamos en el debe en la generación de fútbol y llegadas claras”.

Consultado sobre qué le preocupa, el técnico albo respondió: “Eso, la poca concreción de jugadas claras, eso es lo que más me preocupa porque si bien nos metieron un gol de una fatalidad, lamentablemente nos costó ese punto que estábamos obteniendo”.

El técnico dijo que sacó a Matías Viña por un dolor en el posterior del que reveló que no es grave.

Gutiérrez comentó: “A nivel de lo que me reprochaba un poco contra River, que fue la desatención, el perder las marcas, el perder los rebotes, en este partido no lo vi”.

Y sobre el cierre criticó la planificación de los torneos en el fútbol uruguayo.

“La planificación de los campeonatos acá en Uruguay son un desastre, nos queremos adecuar al fútbol europeo, los jugadores tienen su licencia pero se reintegran el 10 de enero y tienen que jugar la Libertadores sin pretemporada como corresponde. A mitad de año el campeonato se para, otra vez a hacer pretemporada, jugar varias fechas entre semana. Entonces hay que ser más serios”.

La felicidad de Tellechea

El autor del gol de Cerro Largo, Matías Tellechea, manifestó sentir alivio porque minutos antes de convertir se había perdido un gol increíble.

“Me tocó malograr la primera pero tenía fe de que iba a quedar otra. Fue un poco más fácil que la primera y la pude meter. Tenía la necesidad de hacer el gol por haber errado la primera”.

El delantero agregó: “Sabemos que los equipos grandes tienen la necesidad de los tres puntos pero nosotros salimos a proponer en todas las canchas y demostramos que es posible ganarle a los equipos grandes en su cancha”.