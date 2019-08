Gutiérrez le pasó factura a Kevin Ramírez tras su partida de Nacional

El delantero de Nacional Kevin Ramírez anunció el martes su partida de Nacional y el miércoles por la mañana rescindió su contrato de común acuerdo con los tricolores. La noticia cayó mal entre la dirigencia y el cuerpo técnico que encabeza Álvaro Gutiérrez quien en la conferencia de prensa del miércoles de tarde le pasó un mensaje indirecto al futbolista a quien le confió la titularidad en el arranque del Torneo Intermedio.

"Sabíamos que había alguna posibilidad, que había algún club que lo pretendía, habíamos hablado con él, le habíamos brindado la confianza y él estaba respondiendo de buena manera. El compromiso estaba en ese momento, pero el viernes tuvo unas palabras conmigo, me explicó de una situación. Esa charla va a quedar entre nosotros, pero se tomó la decisión de dejarlo ir y nos quedamos con la gente que se quede con las ganas de pelear este campeonato. Tenemos un plantel extenso con chicos jóvenes, gente con experiencia y todos con las mismas ganas de llegar a fin de año obteniendo lo que queremos que es pelear por el Uruguayo".

Diego Battiste

Gutiérrez evitó profundizar en los detalles de la charla: "Esas cosas quedan dentro de la charla que tuvimos, no voy a decir si quise convencerlo o no, pero nos quedamos con los jugadores que tenemos y que tengan la fuerza necesaria para quedarse a pelear", insistió dando a entender que el futbolista no estaba en esa misma sintonía al decidir emigrar.

"Tengo idea quién lo puede sustituir, cada jugador tiene su característica, algunos son más rápidos, otros más técnicos, otros tienen buen cabezazo, algunos experiencia, otros son jóvenes y son más dinámicos; cada jugador es diferente y cada uno te brinda diferentes posibilidades. Kevin tenía herramientas que no tienen otros jugadores en el plantel, pero hay otros jugadores que tienen herramientas que Kevin no tenía y es cuestión de adaptarse; hay que elegir el jugador para suplantarlo. Cuando empecé jugaba en ese puesto el Chori que se entiende muy bien con (Matías) Viña, tiene pase y gol. Está Pablo García, Brian Ocampo que puede jugar con perfil cambiado, Seba Fernández y hasta (Armando) Méndez que puede ser lateral en los dos perfiles y donde lo estoy viendo mejor es como volante externo".