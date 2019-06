Hablan por la Espalda saca para afuera

Hablan por la Espalda tiene algo que decirnos. La banda se muerde por contarlo. Por mostrarse. Por sacar de adentro las canciones que integran su nuevo disco, Afuera, que desde este viernes 7 puede escucharse en plataformas digitales, y cuyo lanzamiento festejarán en La Trastienda este jueves 13.

En una mesa del bar Las Flores, donde hace un tiempo tres miembros de HPLE se emborracharon con el chef Anthony Bourdain, el vocalista, letrista y fundador de la banda, Fermín Solana, y el baterista Federico Anastasiadis hablan sobre Afuera, y se les notan las ganas de compartirlo con el mundo. Por ejemplo, en cómo hablan sobre las canciones, los ensayos y la preparación de los shows en Montevideo y Buenos Aires que tienen agendados.

Uno, Solana, está desde el inicio, hace 22 años. El otro, Anastasiadis, se incorporó hace un año, luego de que la banda viviera un sismo interno que la dejó al borde de la desintegración: la partida de cuatro integrantes.

¿Se plantearon disolver la banda?

Fermín Solana: En el momento planteamos todas las posibilidades, sí, incluso la de disolver la banda. Siempre hubo una gran voluntad de seguir de parte de Valentín (Guerreros, guitarrista), del Tuka (Martín Solana, guitarrista y compositor) y yo, pero no te voy a negar que se habló la posibilidad de terminarla ahí. Pero la prioridad era seguir. Por un tema de necesidad personal de cada uno, y de creer que la banda tenía potencial para seguir haciendo cosas. No nos parecía que era el momento para terminarla. Y creíamos que valía la pena hacer el disco, y era un despropósito no grabarlo. A corto plazo eso era un gran incentivo.

Breve resumen de los últimos años de HPLE: en 2009 lanzan el disco Macumba, en el que empiezan a cantar completamente en español, y le dan un giro latino-uruguayo a su sonido, con un mayor énfasis en la percusión, y una influencia más clara del candombe. Empiezan a ser editados aquí, ganan premios Graffiti y pasan –en palabras de Solana- de ser "una banda extranjera en su propio país" , de tocar más de gira y que los conociera más gente en Brasil que en Uruguay, a crecer dentro de la escena local. El disco Sangre, de 2015, sigue la tendencia, hasta que en 2017 se produce el quiebre y la banda no toca por dos años en Montevideo.

Pero una cosa es lo que se ve de afuera y otra la que se vive adentro. No fue un corte, sino destrabar algo que no funcionaba. “Tuvimos un momento intenso y poderoso, pero cuando estaba la necesidad de ir por más, por motivos personales y de esos que hacen a la dinámica interna de las bandas, la energía no estaba fluyendo como tenía que fluir. Las cosas no iban a ningún lado. Una cosa es lo que podés percibir, pero nosotros estábamos atragantados. El proceso demoró un poco, pero fue positivo”, dice Solana.

El disco que ahora puede escucharse fue el faro que guió la nave en el medio de ese huracán. Se incorporó Anastasiadis como baterista y Nicolás Demczylo, sonidista y productor de HPLE, pasó a ser jugador-entrenador como Juan Ramón Carrasco en el Rocha de 2001 y sumó el rol de bajista. El septeto se hizo quinteto y se fijó la meta de grabar las nuevas canciones para no seguir mirando atrás.

Así como Demczylo ya era parte del plantel, Anastasiadis también tenía su ventaja. Desde los 14 años sigue a la banda y es amigo del grupo. O sea que los dos refuerzos de la banda venían de afuera pero conocían como se pensaba adentro.

El baterista recuerda el proceso de trabajo del disco: “El cambio de formación obligó a repensar los temas. Cambió la instrumentación, se fueron las teclas y la percusión que eran características del sonido de Hablan, se volvió al sonido más guitarrero de antes, y cambiaron los intérpretes. Y el grupo tenía esa libertad de cada uno proponer y ponerle su importa”, dice. En Afuera eso se nota. Las guitarras dominan, pero se mantiene el carácter climático y dinámico, así como la influencia latina a lo largo de todo el álbum, con ejemplos como Huracanes, que avanza con un beat candombero.

Solana explica las razones de la selección de los nuevos miembros. “Cuando los fuimos a buscar nos interesaba el aporte que podían hacer. Jamás les dijimos esto es lo que tienen que hacer, al contrario, estábamos desosos de recibir ese aporte creativo de ellos. Nos interesaban como instrumentistas, pero además como gente que le agrega creatividad a la composición, y eso fluyó muchísimo. Los temas mutaron pero siempre hacia un lugar mejor”. Y Anastasiadis complementa: “Eso surgió todo tocando, en la sala”:

Para Afuera la banda cambió de estudio, grabando en Vivace, ubicado en el Palacio Salvo. Y también la forma de encarar los temas, editando antes de grabar, y eligiendo lo mejor de cada canción para reforzarlo y convertirlo en el eje del tema.

Y en medio de ese proceso, una serie de shows ya programados en Argentina y Brasil le dieron un impulso extra a las canciones y a la nueva formación. “Teníamos cinco canciones nuevas y tuvimos que hacer cinco más de las viejas. Y eso nos ayudó pila, nos reafirmó”, afirma Anastasiadis, mientras que Solana apunta que “fue un falso deadline, varios meses antes de grabar, que marcaba que esos temas tenían que estar prácticamente terminados, entonces hubo que acelerar los procesos. Y sirvió para medir la respuesta de la gente”.

Ahora toca medir esa respuesta con las canciones terminadas definitivamente, grabadas y publicadas. “Cuando sacas un disco siempre estás orgulloso, pero acá hay un valor agregado, creo que es uno de los mejores discos que hicimos, con respeto a los anteriores y a todos los involucrados en ello”, cuenta el vocalista. “Te llena de energía. Estamos en ese momento, y el disco tiene un factor sorpresivo, porque no te imaginás como seguimos después del cambio”.

Las canciones salen para afuera. Se presentan. Se muestran. Son parte de una descarga positiva, dice Solana. Mostrar lo que se hizo, lo que hay para decir. Lo que quieren sacarse de adentro. “Es más barato que el psicólogo”, concluye Anastasiadis.

Una noche con Bourdain

Los tres fundadores de la banda (los hermanos Solana y Guerreros) fueron parte del episodio dedicado a Uruguay del programa Parts Unknown, del chef estadounidense Anthony Bourdain, emitido en 2017. Con el chef uruguayo Ignacio Mattos como nexo, el grupo tiene su segmento en el programa en el que se resume una noche pasada entre los bares La Ronda y Las Flores, que se emitió meses antes de la muerte del conductor. “Eso te deja una sensación de tristeza y gratitud de haberlo vivido", considera Solana. "Fue una noche especial, del diálogo y la conexión que tuvimos de una, hubo temas que fueron puntos de encuentro inmediatos, como los Ramones, y terminamos cantando en la mesa”.