Habló la mujer que denunció violación en manada en Pinares: “Es algo siniestro”

La mujer que denunció haber sido víctima de una violación grupal el fin de semana pasado en Pinares, Maldonado, relató por primera vez en público su versión de los hechos, y se quejó de que la Justicia de familia, que celebró audiencia este viernes, no le haya obligado al acusado a usar una tobillera electrónica, además de denunciar que no fue tratada por la policía por un hecho que calificó como “siniestro”.

“Fuimos a la instancia de juzgado de familia, junto a la abogada de oficio dijimos que no estábamos de acuerdo con las medidas tomadas. Es una violación, en manada, es algo siniestro. Cuando lo viralizo me entero que esta persona ha cometido esta conducta un montón de veces, pedí que usara una tobillera”, dijo la víctima a Subrayado, que además informó que este viernes la Justicia de familia ordenó a los acusados una orden de restricción para no acercarse a la víctima.

“Siento mucho miedo, me siento despersonalizada de mi cuerpo, no tengo palabras, estoy tomando un medicamento me trae problemas gástricos. Me siento avergonzada por algo que no tengo la culpa pero la policía me hace sentir así”, dijo la víctima, que cargó contra los funcionarios policiales que la atendieron. “He escuchado fases como no parecés vulnerabilizada".

El relato de los hechos

Al relatar los hechos, la víctima expresó: “Mis recuerdos llegan hasta las 22, cuando salí con él (el principal acusado) a hablar con unos vecinos que se quejaban del volumen de la música. Me comparte un trago, me siento mal, mis amigas piden permiso para ir a acostarme. No me acuerdo de más nada”.

“Me sentía floja de cuerpo, no podía sostenerme, las piernas se me iban para atrás. No sentía náuseas. Yo salgo, tomo alcohol, y nunca me había pasado de perder la conciencia”, explicó.

Además, la víctima contó lo que le relataron sus amigos sobre lo que ocurrió una vez que perdió la conciencia. “Según relata mi amiga él sugiere que subamos a su habitación y empieza a tocarle su vagina y la mía, y ella le pone el freno, le dice que no queríamos estar con él, que yo no podía tomar una decisión. Ella baja a buscar a mi amigo cumpleañero y cuando suben la puerta estaba trancada, yo no respondía, él (el acusado) respondía que yo estaba bien y que se fueran”.

“En ese interín que bajan y suben, cuando logran abrir la puerta estaban él, su primo y su hermano arriba mío, había restos de semen en mi ropa interior, marcas y moretones en brazos y muslos. Yo recién tomo conciencia el sábado a las 12 del mediodía cuando me despierto en otra casa, en la de mi amigo el cumpleañero. Me comunican la situación que había vivido y quedo en shock, y entiendo por que me dolían la pelvis, los brazos”, agregó.

Finalmente la víctima contó lo que ocurrió al día siguiente, y denuncia que tuvo problemas para acceder a los medicamentos necesarios cuando se denuncia una situación de violación. “Ahí recibo la primera asistencia, recibo medicaciones para enfermedades de transmisión sexual, pero ciertas cosas no recibo, como tratamiento preventivo para el HIV. Lo conseguí gracias a las psicólogas de la Fiscalía de Maldonado”, agregó la víctima.