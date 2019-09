Habrá 1.000 clientes con doble UTE Premia en diciembre: ¿cómo participar?

La edición 2019 del tradicional plan UTE Premia -que otorga un descuento en la factura de diciembre- tendrá una novedad: habrá 1.000 clientes que tendrán una bonificación doble.

El descuento promedio de este plan ronda los $ 550 aproximadamente. El público objetivo de esta campaña son unos 800 mil clientes residenciales. Para participar del sorteo para la doble bonificación, UTE solamente solicita a sus usuarios que actualicen sus datos en la web de UTE antes del 31 de octubre.

En el marco del lanzamiento de plantes con bonificación para el consumo de energía eléctrica, el presidente de UTE Gonzalo Casaravilla, explicó que el Doble UTE Premia se instrumenta con el objetivo de mejorar la comunicación con los clientes para así optimizar el servicio que presta la empresa.

Desde que el plan UTE Premia está en vigencia (2012), el ente energético ha otorgado descuentos a sus clientes por esa bonificación por US$ 60 millones, informó el titular de UTE.

150 mil clientes pagan menos los fines de semana

La empresa estatal dio algunos detalles generales de los nuevos planes tarifarios que sacó para esta primavera. Entre ellos, está el plan Fin de Semana que beneficiará los sábados, domingos y feriados a los clientes que tengan tarifas residenciales y que ya cuenten con medidor inteligente en sus hogares. Esos días se aplicará un descuento de 10% en el precio de la energía consumida.

El plan regirá en setiembre, octubre y noviembre. Se aplicará a las tarifas TRS, TCB, Tarifa Residencial Doble Horario (TRD) y Tarifa Residencial Triple Horario (TRT). Para tener acceso a este plan se requiere necesariamente que el servicio cuente con medidor inteligente, de forma que se pueda discriminar los consumos por tipo de día.

El presidente de UTE anunció que actualmente ya hay 150 mil usuarios con medidores inteligentes y que para fin de año ese número rondará los 300 mil, si se mantiene el ritmo actual de reposición de unos 30 mil mensuales.

La idea que tiene el ente es que para 2020 la mitad de los casi 1,5 millones de usuarios tengan estos medidores, para completar el plan en 2021 con el 100%.

Fuentes del ente explicaron a El Observador que la reposición de los medidores inteligentes se está haciendo en todo el país, en función de planificación que van organizando los equipos técnicos. Algunas localidades, por ejemplo, que ya se cuenta con esta tecnología disponible son Ciudad del Plata, Pan de Azúcar, Belén, Constitución, entre otras.

Más allá del recambio natural que se está dando de los medidores (los viejos ya no se instalan más), en algunos barrios de la capital como Buceo UTE está acelerando su plan de recambio. Por ahora, el ente decidió no acceder al recambio ante el pedido de un cliente residencial en particular porque podía generar alguna distorsión en la planificación prevista.

La inversión global de UTE en este plan para alcanzar los 1,5 millones de medidores inteligentes en todas sus conexiones rondará los US$ 100 millones. En un principio, los primeros medidores tenían un costo de unos US$ 100 por unidad, pero hoy en día su precio se redujo a unos US$ 55.

Plan Más Primavera con beneficio en setiembre

El Plan Más Primavera consta de un beneficio que se otorgará en forma automática a clientes que tengan contratada la Tarifa Residencial Simple (TRS) y la Tarifa de Consumo Básico Residencial (TCB) dirigida a hogares con consumos mensuales de 230 kWh o menos; y que durante los meses de setiembre, octubre y noviembre aumenten su consumo en comparación con el mismo mes de los tres años anteriores.

En este caso no es necesario contar con un medidor inteligente. El beneficio se calcula comparando el gasto en cada uno esos meses con el mismo mes de los años 2016 a 2018 que haya registrado menor consumo. La diferencia entre el mes en curso y el mismo mes que haya registrado el menor consumo, se bonifica en un 50%.

Casaravilla informó que si bien el consumo en invierno estuvo algo por debajo del año pasado porque las temperaturas fueron un poco más cálidas, en lo que va de setiembre la demanda creció 7% respecto a igual mes del año pasado, ya que la temperatura fue un poco más baja que años anteriores, lo que derivó en un mayor uso de equipos de calefacción.

Como el Plan Más Primavera es retroactivo al 1° de setiembre, ese consumo incremental de los clientes residenciales obtendrá el beneficio de pagar el crecimiento de su demanda a mitad de precio. Esas facturas se abonarán en octubre.