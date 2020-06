Hacer los deberes paga: el manejo de la deuda pública

Esta semana nuevamente Uruguay volvió a salir bien parado y airoso en una nueva emisión de deuda en los mercados internacionales por US$ 1.500 millones, más una operación de recompra de otros papeles en circulación por otros US$ 500 millones. (Por suerte) no es la primera vez que ocurre en los últimos 18 años tras la debacle del 2002 pero no por ello deja de ser una noticia relevante que deba valorarse cuando miramos, por emplo, al otro lado del charco con un vecino sin recursos y tambaleando por la pandemia en medio de una aguda crisis económica y extendiendo por quinta vez su plazo para renegociar su deuda externa.



El manejo profesional de la deuda pública -que comenzó a gestarse tras la crisis de 2002- es uno de temas que recoge el consenso de todo el sistema político. Muy pocos ponen en duda o salen a cuestionar que el país salga a pedir prestado en los mercados internacionales o si estuvo bien apostar a tal o cual moneda o plazo. En definitiva, buena parte de esos recursos se destinan a políticas públicas del propio Estado como educación,salud o infraestructura. Sí por supuesto hay diferencias en lo que lleva a eso o su magnitud pero eso es harina de otro costal. ¿Por qué es tan importante que Uruguay conserve ese activo¿ De eso irá esta entrega semanal de Rincón y Misiones.