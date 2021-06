Hackeo a EA, el fabricante de FIFA: roban 780 GB de datos

La desarrolladora y distribuidora de videojuegos Electronic Arts (EA) ha sufrido una filtración de datos debido a un ataque realizado por hackers. Estos han robado el código fuente del juego FIFA 21 y del motor Engine y han anunciado en varios foros que planean poner a la venta el contenido.

El ataque fue recogido por primera vez por Vice este jueves y confirmado por EA a este medio, que indica que están investigando un incidente de intrusión en su red por el que "han sido robadas una cantidad limitada de código fuente y herramientas relacionadas". EA ha aclarado que ya trabaja con las fuerzas del orden en este asunto.

Vice informó de que los hackers han robado el código fuente del videojuego FIFA 21 y código del servidor de emparejamiento de este título, además del código fuente y herramientas del motor Frostbite, utilizado en juegos como Battlefield.

Los hackers han publicitado en varios foros de Internet los 780 GB de información sustraída, que también incluye marcos de trabajo patentados por EA y paquetes de desarrollo de software (SDK), unos paquetes de código utilizados en el desarrollo de videojuegos, según ha podido conocer Vice de mano de una fuente con acceso a los foros.

Según la información recogida de los foros, los atacantes solo van a vender los datos de EA a "miembros serios y con reputación". Por el momento, no han compartido ningún dato robado de manera pública.

EA ha asegurado a Vice que el ataque no ha comprometido los datos de los jugadores y que no consideran que exista ningún riesgo para su privacidad. Además, han afirmado que ya han realizado mejoras de seguridad y que no esperan que sus videojuegos ni su negocio sufra ninguna consecuencia.

Europa Press