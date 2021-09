Hay un 46,4% de camas ocupadas en los CTI pediátricos por VRS, MSP asegura que la cifra "es la esperable"

De las 125 camas de CTI pediátrico que hay en todo el país, 58 están ocupadas –un 46,4% del total – por niños que presentaron infección por el virus respiratorio sincitial (VRS) que año a año azota a los niños, especialmente a los lactantes menores de seis meses de edad, explicó la coordinadora del Área Programática de Salud de la Niñez del Ministerio de Salud Pública (MSP), Alicia Fernández.

En el Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR) las 16 camas del CTI están ocupadas y la gran mayoría es por niños que están afectados por el VRS. Sin embargo, desde el MSP explicaron que el incremento de la ocupación por ese motivo era esperable, aunque este año el pico llegó más tarde que otros años, debido a que la ola comenzó con mayor intensidad durante agosto. Según Fernández, la situación se mantendrá también durante todo setiembre.

"¿Si estamos colapsados y saturados? No. Los pacientes con bronquiolitis están un corto período internados, a lo sumo una semana. Habitualmente no están en asistencia de ventilatoria mecánica, no están intubados", remarcó Fernández, quien admitió que debido a la cantidad de infectados sí hay una gran rotación de pacientes en los CTI pediátricos.

El 2020 fue un año atípico para las infecciones de los niños, debido a que el VRS no circuló en los niveles que lo hace todos los años y la explicación que encuentran en el MSP son las medidas de protección que adoptó la sociedad debido a la circulación del covid-19. Por eso, para Fernández la situación de los CTI pediátricos de ahora no es comparable con la del 2020, pero sí con 2019 y 2018 que, según dijo, fue igual a la de ahora. "Esto es lo que pasa todos los años", dijo.

Las señales del niño con VRS

Fernández, quien además es pediatra e intensivista, explicó que el VRS afecta en mayor medida a los lactantes menores de seis meses de edad. Aunque "la gran mayoría" de los que están internados en estos momentos son niños menores a tres meses.

La primera señal es la presencia de mocos y después la aparición de la tos. "Hay que destaparles la nariz porque hasta los tres meses tienen respiración principalmente nasal, sobre todo antes de alimentarlos porque no pueden succionar y respirar a la vez", explicó la especialista.

Luego de la aparición de la tos, pueden aparecer otras señales como la fatiga y la falta de apetito. "Cuando deja de tener solo mocos y aparece tos y fatiga, hay que consultar con el pediatra", dijo Fernández. El cuadro dura entre cinco y siete días y los niños que requieren internación en CTI, en general, están una semana allí. "Que te digan que va a pasar al CTI no es que está extremadamente grave, sino que se le va a ofrecer algo (como la cánula nasal de alto flujo) que en sala común no se puede ofrecer. No necesariamente se intuba y los tiempos de ventilación en los niños son más breves que en los adultos", aclaró.

La especialista recomendó evitar las visitas a los recién nacidos, que los niños más grandes tengan una higiene constante de manos y que se mantengan separados de los lactantes lo máximo posible, ventilar las habitaciones y no fumar en presencia de los niños.