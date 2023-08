Hay preocupación en los coaches del Bailando por Fernanda Sosa: "No está bien que adelante lo que va a presentar"

Fernanda Sosa, la tercera incorporación uruguaya al elenco del Bailando 2023, trajo mucha repercusión en medios de Argentina: todos quieren conocer cómo responderá en la pista.

“Estamos monitoreando la evolución de Fernanda, porque como ella no es bailarina tiene un equipo más sólido. Incluso se le sumó un experto en trucos que está trabajando con ella. Pero están preocupados”, comentó uno de los jefes de coaches a la producción del programa de Marcelo Tinelli.

La preocupación se debe que a que la semana pasada Sosa fue recibida en el living de Desayunos Informales, que se emite por Canal12, y a los pocos minutos Coco Echagüe invitó a la pareja para mostrar algo de lo que estaban ensayando. En ese momento se armó un baile improvisado al que se sumaron Victoria Zangaro, Rafa Villanueva, el propio Echagüe y Paris, el perro de Sosa, en una coreografía que terminó con trencito incluido.

En ese sentido, la pequeña muestra de baile despertó preocupación en la producción de Tinelli, ya que una fuente reveló que no le cayó muy bien. “No está bien que adelante lo que va a presentar, tiene que ser sorpresa, y menos con tantos ajustes por resolver. No es ella sola, exponer el trabajo del equipo solo por ir a una nota no tiene sentido”.

El momento del baile en Desayunos informales

En la nota con Desayunos, Sosa habló de cómo había surgido la idea de su incorporación al programa de Tinelli: "Llegué sin prepararlo. Viajé a Argentina y me encontré con un amigo, que me dijo que iba a estar trabajando con la producción. Que es amigo de Tirri (primo de Marcelo) y que va a trabajar con él también. Le comenté a otra amiga y empezaron a hacer una polémica en redes: 'Fer Sosa al Bailando'".

Más adelante, y sobre su preparación, la modelo puntualizó: "No soy bailarina profesional, pero cuando supe de esta propuesta un mes antes, tomé algunas clases en Miami, con un coach que prepara celebridades para el Dancing With The Stars. Me sentí súper cómoda con la salsa; como él es súper bailarín de salsa (en referencia a su compañero de pista, Jona Martini), entonces dijimos: primer tema salsa".