Quién es Fernanda Sosa, la modelo influencer uruguaya que participará del Bailando y que se reunió con Lacalle Pou

La uruguaya influencer Fernanda Sosa será una de las participantes de la nueva edición de Bailando 2023, el programa de Marcelo Tinelli que volverá a emitirse este año, y que tendrá a tres uruguayos, ella incluida, en su elenco.

El nombre de Sosa cobró más relevancia en las últimas horas luego de que se reuniera con el presidente Luis Lacalle Pou en el día del cumpleaños del mandatario, en una reunión en la que se le entregó el pabellón nacional tal como suele hacerse con los deportistas antes de la participación en un torneo internacional.

"Un gran honor visitar al presidente de mi país Luis Lacalle Pou en este día tan mágico 🤍 Happy bday Mr. President 🎂", escribió la modelo en su cuenta de Instagram, en donde publicó una imagen del encuentro.

Además, Sosa publicó una historia donde se la ve llegando a la residencia presidencial mientras de fondo suena una versión del Feliz cumpleaños muy similar a la que popularizó Marilyn Monroe en mayo de 1965 al cantársela al por entonces presidente John F. Kennedy, que cumplía 45 años.

Quién es Fernanda Sosa, la modelo uruguaya del Bailando

La modelo, que representará al país en la pista argentina, contó en Desayunos informales que a los 18 años se mudó a Montevideo para estudiar Psicología, aunque debió interrumpir sus estudios para trabajar en Europa.

Hace seis años se instaló en Miami, donde trabajó en Telemundo y Univisión, y tras su participación en el Bailando proyecta volver a los Estados Unidos. Además, participó en pasarelas en Milán y en la Semana de la Moda en Nueva York, además de haber ganador el primer premio a Miss Atlántico en el 2009.

“Estoy muy emocionada, todo fue por casualidad. Mi hermano está viviendo en Argentina, entonces hice una visita familiar de una semana, junto a toda mi familia, disfrutamos mucho y me encuentro a un amigo que estaba de paso por ese país y me dice: ‘Sabés que ahora se viene con todo el Bailando y voy a trabajar con Marcelo’ y después me veo con una amiga y ella empieza a grabar historias donde decía ‘Fer Sosa al Bailando’", contó en junio en LAM.

Luego, contó: "Así se empezó a generar una expectativa en Instagram que no me lo esperaba porque fue a partir de una broma que hicimos y me llama mi amigo y me ofrece proponerme para entrar al certamen. Le dije: ‘Sería un gran sueño’ y así fue como Marcelo Tinelli me agregó al Instagram y conversamos acerca de la posibilidad que yo pudiera estar allí como figura”, indicó.

Además de Sosa, participarán del programa, exparticipantes de Gran Hermano como Coti Romero y Alexis Cone Quiroga, Tomás Holder, Alfa, Candelaria Tinelli, Romina Malaspina, El Tirri, Coki Ramírez, Lourdes Sánchez, Anabel Sánchez y Juli Castro.