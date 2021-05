Hay problemas cuando las oficinas están vacías los lunes y viernes

Pilita Clark



Encontré un estudio académico el otro día que sugería que los trabajadores son mucho más rudos cuando comienza la semana, o sea, los lunes.

Para ser más precisos, los autores europeos del artículo encontraron que las personas, en promedio, son más descorteses los lunes y se vuelven más civilizadas a medida que avanza la semana, pero sólo si estas personas no son naturalmente conscientes o no se concentran en el presente.

No soy una experta en la conciencia plena, pero estoy bastante segura de que esto significa que es mejor evitar a una parte considerable de la población que trabaja el primer día de la semana laboral.