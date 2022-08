Heber respondió a críticas por uso del auto del Betito Suárez: "Me parece absurdo"

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, defendió la utilización de la camioneta Audi del narcotraficante Luis Alberto "Betito" Suárez para transportarse, tras críticas de la diputada frenteamplista Cecilia Cairo. "¿Cuál hubiera sido la otra opción? Llevar la camioneta a remate. Realmente me parece absurdo teniendo en cuenta que es una camioneta que tiene más de 150.000 kilómetros y lo único que hace es trasladarnos", dijo Heber en su comparecencia de este miércoles ante la Cámara de Diputados por la Rendición de Cuentas.

"Para mí no hay una razón que justifique andar en el auto del 'Betito' Suárez. Está incautado, debería ir a remate y trabajar con ese dinero para las adicciones", dijo por su parte a la prensa la diputada Cairo este miércoles, previo a la respuesta del ministro. "Da un mensaje totalmente equivocado", agregó.

El ministro aclaró que el Ministerio accedió al auto "Audi, modelo Q5, del año 2011", a través de "un convenio con la Junta Nacional de Drogas" (JND) que reparte los autos decomisados en operativos contra el narcotráfico, entre otros delitos, a distintas reparticiones del Estado.

El vehículo –que estaba a nombre de la esposa de Suárez– le fue incautado en mayo de 2021 cuando la Justicia lo imputó, mediante juicio abreviado acordado con la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero, a dos años y cuatros meses de prisión por tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización.

La fiscalía pidió el decomiso del auto de origen alemán que quedó a disposición de la JND y del Fondo de Bienes Decomisados (FBD), y fue uno de los 75 vehículos que la junta adjudicó al Ministerio del Interior entre 2020 y 2021.

"El Ministerio tiene la opción de no adquirir vehículos cero kilómetro, en la medida en que los podemos obtener de la droga, de las incautaciones o confiscaciones ya que no tenemos en el rubro 'Inversiones' para comprar autos cero kilómetro", añadió en la comparecencia el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel.

Con el auto del "Betito", Heber reemplazó la camioneta BMW blindada que utilizaba para trasladarse, al igual que Maciel, que también cambió a una camioneta no blindada. "Yo no preciso tener blindaje. Le dimos una de esas camionetas al jefe de policía de Montevideo y otra al de Canelones, que sí precisan tener blindaje. Me parecen más útiles ahí", remarcó el secretario de Estado.

"El comando del Ministerio del Interior ha dejado de lado las camionetas blindadas BMW y también las de alternativa, que eran Toyota RAV blindadas. Estas últimas fueron entregadas a la Guardia Republicana y hoy están asignadas a los jueces y fiscales, que por su tarea específica necesitan protección", puntualizó por su parte Maciel.

Heber incluso ironizó sobre un pedido que realizaron respecto a la utilización de autos decomisados del narcotráfico: "Alguno ha dicho que sería importante ponerle un cartel que dijera 'camioneta obtenida de la lucha contra el narcotráfico'. Los autos que usamos que vienen del narcotráfico los tenemos para agentes encubiertos; si bien no tengo paranoia de que puedan atacar al señor ministro o al señor subsecretario, ir con un cartel que diga que es la camioneta del ministro… Tampoco la provocación".