Heber sobre críticas por visitar Punta Carretas: "¿Es porque no soy un ministro sentado en un despacho?"

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, respondió este martes a las críticas que recibió por realizar una recorrida por Punta Carretas luego de que se registrara una serie de asesinatos en el barrio Peñarol y dijo no entender los cuestionamientos.

“No entiendo la crítica. ¿Es porque se mueve el ministro? ¿Es porque no soy un ministro sentado en un despacho? ¿Porque hablo con los comerciantes?”, apuntó en declaraciones consignadas por Telemundo.

El miércoles 11, tras reunirse con el presidente Luis Lacalle por el aumento de los homicidios, el ministro se fue a recorrer Punta Carretas donde se cruzó con una sobrina del exministro Jorge Larrañaga, pasó por la casa del ministro de Defensa, Javier García, y visitó algunos comercios, entre ellos la pizzería Chez Piñeiro, según consignó El País.

Heber insistió en que le pareció "raro" ser criticado por un hecho que "no podía prever" de antemano. “Me parece raro. Fui a donde me llaman. Me dijeron que había inseguridad y fui. Dos días antes estuve en Peñarol, después estuve en Ciudad Vieja a las 22:00. ¿Recorrer está mal?”, se excusó.

Ante la consulta de los periodistas, el ministro aseguró que su cartera no tiene "privilegios" al designar los barrios de recorrida y que en los próximos días visitará Sayago, la Unión y el Cerro.

El pasado miércoles se registró el último de los cinco homicidios constatados en un plazo de 72 horas en el barrio Peñarol. Fue el décimo en el año, la misma cantidad que se registró en todo 2021.