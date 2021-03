Heber se defendió de las críticas de Orsi y explicó por qué se negoció extender la concesión a Katoen Natie

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, se defendió de las críticas del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, por el acuerdo con la empresa Katoen Natie que implica la extensión de la concesión de la terminal especializada de contenedores por 50 años más. "¿Orsi no sabe que todavía seguimos con 11 años más de la terminal especializada? Se ve que no se ha informado bien", respondió Heber este miércoles Informativo Carve.

El gobierno cerró el jueves a última hora un acuerdo con la empresa belga por el cual el operador portuario y logístico se compromete a no realizar un juicio internacional millonario contra el Estado uruguayo por US$ 1.500 millones y a invertir US$ 455 millones en la expansión de la terminal.

"Hay quienes minimizan el juicio con un alto grado de irresponsabilidad. ¿US$ 1.500 millones de dólares se minimizan? Yo con la plata ajena soy muy cuidadoso, tengo que defender la plata de todos los uruguayos", dijo el ministro.

Orsi planteó en una carta dirigida al gobierno nacional una serie de dudas sobre el acuerdo anunciado por el presidente Luis Lacalle. “Tratándose de un tema de vital importancia no solo para la actualidad, sino para los próximos 12 gobiernos nacionales y sobre todo para la salida de nuestra producción, deberíamos todos poder conocer el texto del acuerdo, para poder hacer aportes”, dice Orsi en una carta en la que reclama mayor transparencia y pide hacer de la política portuaria una política de Estado.

Este miércoles Heber y Orsi coincidieron en un evento de Cuctsa y conversaron sobre este tema durante cinco minutos, según escribió en su cuenta de Twitter el intendente de Canelones. "Me explicitó el marco en el que se da la negociación de la concesión del puerto. El análisis y la discusión seguirá en el parlamento. Agradezco la buena actitud del ministro", destacó el frentista.

La explicación

El contrato con Katoen Natie terminaba en 2031, y la extensión implicó que el Ejecutivo no llame a una nueva licitación. ¿Por qué no se hizo licitación? "¡No podemos hacer una licitación de un contrato que está vigente! ¡Ya está! Tenemos 11 años más de la terminal. No terminó. Es el ABC", explicó Heber en la entrevista radial.

La ampliación del contrato "nace" porque la operadora portuaria "desiste" del juicio y porque los representantes uruguayos "pidieron" US$ 450 millones de inversión, aseguró el nacionalista.

Heber recordó que cuando asumió en la cartera el juicio estaba en una etapa de conciliación. "Frente a esa situación nosotros pudimos desistir del juicio y tener la inversión más grande que la historia del puerto ha existido. En estos 19 años hubo US$ 200 millones. En los que estamos previendo hay US$ 450 millones", remarcó.

"Es una inversión muy buena para Uruguay", destacó.