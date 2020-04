Herramientas para pymes en tiempos de crisis

Las PYMES están en aprietos, eso no es ninguna novedad, siempre lo están, la mayoría no llega a los 3 años. Pero en el el contexto actual tener algunos aspectos en cuenta es muy relevante para sobrevivir y surfear esta tormenta.

La gente de salimoscodoacodo.uy viene trabajando en unir pymes con profesionales que les puedan dar una mano en alguna materia.

En ese sentido, me tocó charlar con algunas pymes y este episodio es algunas de las recomendaciones que me he encontrado haciendo estos días.

Por un lado hay algunas recomendaciones financieras básicas de las cuales ya escribí en el sitio y por otro una gama de tips comerciales que me parece que pueden ser de utilidad para todos.

La clave es entender el momento presente y adaptarnos al mismo, entender las nuevas necesidades y como satisfacerlas.

Así que sin mas les dejo el episodio 90 del podcast y espero de corazón que les pueda dar una mano a mejorar su negocio.

