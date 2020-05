Historia de amor y vida a los 80 y los nuevos almacenes gourmet

Hola. Pasá y mirá que acá ya armamos un gran Picnic! para darte un shot de energía. Hoy la consigna es la planificación. La incertidumbre no es, al menos para mí, el mejor estado emocional. Pero aún así debo reconocer que muchas veces impulsa a cambiar y a probar otras maneras (de hacer y de sentir). Tal vez una de las mejores lecciones que podemos aprender de esta pandemia es a adaptarnos más rápidamente, a cultivar la resiliencia y a abrazar los beneficios de enfrentarse a desafíos, todo el tiempo. Estas recomendaciones y delicias que están casi todas al alcance de tu mano (y de tu tiempo) requieren de planificación, porque a veces tenemos que pedirnos permiso a nosotros mismos para disfrutarlas. Antes de dejarte pasar por arriba por lo que parece urgente, armá tu plan y marcá prioridades. Seguro que alguno de los platos de este Pícnic! te ayuda. Bienvenido. Soy Carina Novarese y me podés escribir por acá.

Nueva vida a los 80: así es la nueva serie uruguaya

“Hay posibilidades de poder congeniar con alguien”, dice un señor que descubrió un nuevo mundo en la piscina de la Asociación Cristiana de Jóvenes, a los 80 y pico de años, cuando se enamoró de Niní. La nueva producción uruguaya, La Flor de la Vida: la serie, es algo así como un spin off de la película de las realizadoras Adriana Loeff y Claudia Abend. Está compuesta de tres episodios de unos 15 minutos, el primero de los cuales ya se puede ver acá. En él se cuenta la historia de Elda y Ruben, dos octogenarios que después de varios años de viudez se encuentran en los pasillos de un gimnasio y deciden casarse y compartir la última parte de su existencia juntos. Este primer episodio es entrañable y divertido, emotivo y al mismo tiempo esperanzador. Se los recomiendo.

Recreo

¿Y si nos tomamos una taza de té sin apuros, con sabor y sentido? Bela Blends es una marca uruguaya que ofrece mezclas de té y hierbas producidas local o regionalmente. Podés elegir un Chai Masala para recargar pilas con su mezcla de tés negros, trocitos de canela, jengibre, pimienta rosa, un toque de clavos de olor y pétalos de caléndula. Yo me quedo con Mujer Equilibrio, que me viene muy bien en días que suben y bajan en intensidad. Más que un té es una tisana compuesta por hierbas y flores cultivadas y recolectadas por mujeres rurales uruguayas. Como el resto de los blends no tiene conservantes ni esencias y en este caso incluye flores de hibisco, manzanilla aromatizada con pétalos de rosa, trocitos de canela y salvia. Relaja y te acerca un poquito mejor al sueño, que en estos días se ha puesto caprichoso. Hay diferentes presentaciones pero suelen rendir entre 8 y 10 tazas por 150 pesos. Las podés encargar por Instagram.

La picada

Prima ballerina. El ballet del Sodre festeja la llegada de Nadia Mara, la uruguaya que formó parte del ballet de Atlanta durante 15 años, donde también fue la principal bailarina, y que regresa para sumarse a la compañía dirigida por Igor Yebra. Acá podés leer sobre su carrera y así la despidieron en su compañía.



Libros, libros, feliz día. Este fue el mes del libro pero ayer fue el día del libro, así que en Pícnic! no paramos de festejar. Leer nos salva siempre y no solo de la ignorancia. En esta nota el equipo de Tendencias eligió ocho títulos de autores uruguayos que dejaron su huella.



Pero los libros nos acompañan no solamente en formato papel o digital, también como archivos de audio que podemos activar en cualquier momento y mientras que realizamos otras actividades. Por eso les recomiendo el nuevo podcast Te cuento, en el que autores nacionales leen sus propias obras. Para celebrar el Día del libro hicimos esta compilación en la que pueden escuchar todos los episodios publicados hasta el momento.



Las maravillas de Google Lens. Esta aplicación existe desde hace tiempo pero conozco poca gente que la use y si la usa, que entienda todas las funcionalidades tan útiles que incluye. El sistema es muy bueno a la hora de reconocer texto tanto manuscrito como tipeado en un celular o PC y ahora también podés mandar ese texto desde el celular a la PC. Dos advertencias: aplicate en escribir con buena letra y recordá que tenés que estar conectado con tu cuenta de Google al Chrome, en ambos dispositivos. Acá más funciones de Lens.



Huerta en casa. Así como la pandemia generó un boom de panaderos domésticos y cocineros en general, que se animaron a probar por primera vez delicias caseras, también son muchos los que se decidieron a comenzar una pequeña huerta en casa. En Uruguay hay muchos referentes que te pueden enseñar a avanzar en estas artes naturales y en esta nota tenés varios piques. Además, te dejo estos recursos que te ayudarán a avanzar en lo que se suele convertir en un gran pasatiempo que da muchas satisfacciones.



Manual de instrucción. Una huerta para todos. FAO

Manual de huertos sostenibles

Cómo hacer un huerto urbano



Fondos de teleconferencias. Si te hartaste de la pared blanca o incluso de la cuidada biblioteca que elegiste como fondo de tus teleconferencias, Aribnb te regala fotos hermosas. Yo elegí una casa en Irlanda y mañana voy a viajar a un campamento en la alturas en Urubamba (Perú)



Baño de árboles. Te calma y te suma algo de respeto a esta castigada tierra que pisamos. Y lo podés ver por Youtube. Nunca pensé que diría esto, pero están buenos estos videos que solo muestran naturaleza al ritmo de la música.



Abbot y Costello gratis. Classic Cinema online es un sitio web que reúne clásicos de los viejos viejos, incluyendo las desopilantes películas de Abbot y Costello, que ya eran antiguas en mi niñez, así que...andá llevando. Puede ser una experiencia reveladora mirar una de estas junto a un niño o un adolescente, a ver cómo reaccionan.



Conciertos. La Banda Sinfónica de Montevideo se está adaptando con una temporada virtual que desde el 15 de abril se puede disfrutar desde casa y que presenta propuestas que abarcan la ópera, un ciclo de autores nacionales y contenidos didácticos para niños y niñas. Todas las presentaciones pasadas pueden verse a través del canal de Youtube de la Banda, así como también los vivos programados.



Teatro. El Teatro Solís estrenó el sábado Como gustéis, una comedia de 1599 que a pesar de no estar entre las obras más conocidas de William Shakespeare, es considerada por muchos críticos como uno de sus trabajos más maduros. Se puede ver a través del canal de Youtube del Teatro Solís.



Claro que debés estar extrañando los espectáculos en vivo, pero hay buenas noticias. Así volveremos a ver teatro, a escuchar conciertos e ir a museos, según planean sus propios gestores. Paciencia y ya estaremos por ahí pronto.



Banda sonora. Mientras que escribía esta edición de Pícnic! me fui a “bolichear” virtualmente con esta playlist de 40 temas que promete mucho bailongo. Poné play y a moverte.

Moda nacional y no más de lo que necesites usar

Este fin de semana se hará la primera edición online de Moweek, el mega encuentro de moda que cambió la relación de las uruguayas con lo que vestimos, sobre todo a la hora de elegir productos nacionales. Este año más que nunca el llamado es a seleccionar con tino y sobre todo a privilegiar a los diseñadores uruguayos que, como la mayoría de los rubros, están atravesando por un período complicado. El mundo ha cambiado en sus lógicas más profundas y eso incluye a la globalización. Encontremos una nueva normalidad a la hora de pensar en este mundo global y de intercambiar productos y servicios, pero tal vez una de las consecuencias de este parate será que comenzaremos a valorar aún más lo local, lo nuestro y lo que genera trabajo a uruguayos.



Si este fin de semana te vas de compras virtuales recordá elegir las prendas que realmente necesitás, compará precios, calidades y telas utilizadas y fijate en todos los casos en las procedencias tanto de las telas como de la confección. En esta nota Stephanie Galliazzi le preguntó a referentes nacionales de la moda qué cambios se vienen de la mano de la modificación de nuestros comportamientos.

Vigilantes de vidas ajenas

Todo cambió y los restaurantes también debieron adaptarse a las constricciones a las que nos obliga la pandemia. Restaurantes consolidados, como La Fonda del Puertito en Buceo y Tona en Pocitos, ya dieron un giro a su actividad transformando su propuesta gastronómica. Manzanar incorporó a su actividad de restaurante una interesante variedad de productos delicatessen para llevar. En paralelo, la despensa de alta especialización Del Campo consolida su propuesta gourmet. Embutidos gourmet (no dejen de ir a El Barbudo), carnes de especialidad, conservas y escabeches, aceites aromatizados y más. Esta nota te hará agua la boca.

Otras lecturas que te recomiendo

¿Qué le está haciendo a tu piel todo ese tiempo frente a las pantallas?

Bill Gates y el coronavirus: 13 libros que recomienda para "escapar" de la realidad de la pandemia. (A mí me convenció para que leyera Cloud Atlas; después le cuento que tal resultó

A 30 años del Solitario, un juego que marcó una época

Salud mental y coronavirus | ¿Cómo manejar tus emociones?: dos expertas contestan a tus preguntas

La razón médica por la que el covid-19 puede hacernos perder el olfato y el gusto

The end

Se termina esta montaña rusa de disfrutes, pero ahora es tiempo de que vos te subas. Hace unos años, una joven poeta australiana relativamente desconocida, concibió esta frase que internet se encargó de viralizar: “What if I fall? Oh, but my darling what if you fly?” (¿Y si fallo? Oh, mi querida, ¿y si vuelas?). Se llama Erin Hanson y comparto sus palabras para alentarte y alentarme a aceptar desafíos nuevos, lugares no tan cómodos, experiencias diferentes. Podremos fallar, pero también volar. Hasta la semana que viene.