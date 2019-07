Historias de ejecutivos que superaron un pico de estrés laboral

Julio de 2018. Hubo señales de que algo no estaba bien. Le costaba conciliar el sueño, la ansiedad era tal que el día no terminaba nunca, su cabeza seguía trabajando; imaginaba situaciones fatalistas y la capacidad de respuesta era distinta, más torpe. En dos situaciones Emanuel Galletto se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Una noche llegó a su casa después de una maratónica jornada y se largó a llorar desconsoladamente. No podía disimular la angustia. Al poco tiempo tuvo un ataque de ansiedad y tuvo que llamar a la emergencia médica.