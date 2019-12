Historias increíbles muy reales

De cada 100 partidos de fútbol, hay uno apasionante y bien disputado de principio a fin. Si nos ponemos rigurosos, podríamos concluir que la proporción es en verdad cada 200 partidos. El fútbol se ha convertido en un deporte de resultados, donde ganar o no perder es el objetivo principal, único en la mayoría de los casos. Por consecuencia, el espectáculo sufre y el entretenimiento va a la baja.

Si el espectador no está involucrado en el partido como hincha, siente al final de los 90 minutos que ha sido una enorme pérdida de tiempo. Y ese sentimiento se repite con preocupante frecuencia. Sin embargo, aunque demasiados partidos puedan ser un homenaje al aburrimiento, el fútbol es extraordinaria fuente de historias de vida, de esas que nada tienen que envidiarles a las que provienen de la ficción.

Las que vienen a continuación son dos historias recientes que tienen los ingredientes para ser diferentes por haber tenido como cómplice a una fuerza desconocida que podemos llamar Dios, destino o casualidad. ¿Por qué pasan cosas así y por qué eligen al espacio del fútbol para hacer posible realidades y casos cercanos a lo increíble? La respuesta nunca la sabremos, pero historias de este tipo suelen aparecer, aunque no con la misma frecuencia de los partidos aburridos, en los que destaca un mal desempeño técnico en la cancha y carecen además de alguna enaltecedora historia paralela a la acción de los futbolistas y al rodar de la pelota.

Las siguientes historias tienen además como protagonista al tiempo, el factor más mágico en ese deporte con vida propia llamado fútbol. Cuando un futbolista llega a los 30 años de edad, pasa a ser visto como si fuera un viejo. Lionel Messi tiene 32 años y días atrás al recibir su sexto Balón de Oro comentó: “Soy consciente de que los años que tengo y que va llegando el momento de la retirada”. Por lo tanto, cuando un viejo jugador vive la gloria en la posdata de su carrera, hay algo entre misterioso e inexplicable que hace su aparición para premiar al tesón y a las ganas de no darse nunca por vencido, lo cual es sumamente difícil cuando el tiempo acosa con daga en mano.

El gol en el descuento de la vida

Markus Rosemberg es futbolista del Malmö FF de Suecia, club que disputó una final de la copa de campeones europeos. Fue en 1979 contra el Nottingham Forest. Perdió 1-0. Es el club donde se inició Zlatan Ibrahimovic. Desde hace años no conoce la gloria deportivo a nivel internacional. Días atrás el Malmö jugó un partido contra el Dinamo de Kiev por la Europa League, que permanecerá en la memoria de sus hinchas de por vida, y sobre todo en la de Markus Rosemberg, quien a los 37 años de edad dice adiós a las canchas. El partido contra el Dinamo fue el último que jugó con su club de locatario.

El centre forward tuvo una noche de fiesta, de esas que parecen haber sido robadas a la imaginación literaria o cinematográfica, como si se la hubiera escrito alguien desde las alturas celestiales. Rosemberg es posiblemente el futbolista con más larga trayectoria en el club, al cual llegó cuando tenía 5 años de edad. Si bien jugó con el Ajax holandés y el Werder Bremen alemán, pasó 23 años de su carrera en el Malmö FF. En el partido contra el Dinamo ucraniano se jugaban la clasificación, pues los suecos iban terceros en la tabla, un punto detrás del Copenhague y del club de Kiev. El partido en el Swedbank Stadion empezó mal y al medio tiempo el Malmö iba perdiendo 2-1.

Por la intensidad, el segundo tiempo fue uno de los mejores que se han visto en tiempos recientes. Llegaron al minuto 90 empatados 3-3, y en la última jugada del partido, cuando el juez se había llevado el silbato a la boca para marcar el final, el Malmö generó un veloz contrataque, en el que un jugador a la manera de antiguo puntero derecho dejó por el camino a todos. El pase al centro, en el último suspiro, encontró a Rosenberg, quien en un brillante gesto técnico burló al defensa y mandó la pelota a la red. El reloj marcaba minuto 96. La euforia se transformó en delirio, el de los 24 mil fanáticos suecos que colmaron el estadio. Rosenberg dijo que fue uno de los momentos más emotivos de su larga carrera, pero que eso no va a cambiar sus planes de retiro a corto plazo.

Debutar a la hora del retiro

Óscar “El Conejo” Pérez, quien fue el golero de México en el partido contra Uruguay por la copa del mundo de Sudáfrica en 2010, jugó en la primera división mexicana hasta que tenía 46 años. Los goleros, son los futbolistas con mayor durabilidad. La longevidad de algunos de ellos es legendaria. Dino Zoff tenía 40 años cuando salió campeón del mundo con Italia en el mundial de 1982.

Mientras que un jugador de campo comienza a vivir su posdata una vez cumplidos los 30, los goleros tienen una vida extra, al menos en la cancha de fútbol. A los cuarenta son capaces de cantarles las cuarenta al mejor delantero contrario. Por algo los llaman también porteros. Le abren la puerta a su propia eternidad deportiva. Hay goleros que a esa edad alcanzan la consagración como especie de canto de cisne tras una carrera ilustre. Otros en cambio, se preparan para iniciar una nueva etapa, que será la última.

Tal es el caso de Alberto Cifuentes, golero del Cádiz. Cifuentes tiene 40 años de edad, y en su carrera profesional ha jugado en 11 equipos, sin haber disputado ni un solo partido en primera división, en La Liga. Cifuentes ha dicho: “No he jugado en Primera División porque he cometido algún error por el camino”. El Cádiz, donde es titular el ex futbolista tricolor Alfonso Espino, va primero, con una ventaja de siete puntos sobre el segundo. Si el club de la ciudad andaluza asciende, Cifuentes debutaría en primera división a los 41 años.