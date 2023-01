Zoe Hochbaum: "Hay muchas mujeres que no tienen la posibilidad de ser escuchadas"

La actriz, guionista y escritora argentina Zoe Hochbaum habló sobre su perspectiva del amor, las expectativas sociales y compartió su visión sobre la libertad de las generaciones más jóvenes y sobre los progresos y los pendientes del movimiento feminista. En ese sentido lamentó que todavía "hay muchas mujeres que no tienen la posibilidad de ser escuchadas" y por eso siente que su voz tiene que ser ser la de todas las mujeres. "Siento que mi voz no puede ser solo mía, tiene que ser de todas y todos los que no se escuchan, ahí está mi responsabilidad como mujer joven feminista", afirmó en la charla con Oscar González Oro para el ciclo Posdata.

En su opinión "no todas las mujeres tienen acceso a información para por lo menos considerar, a ver si están de acuerdo o no, entonces vos decís ¿cómo hago? para que cualquier mujer no digo sin posibilidad de educación, sin posibilidad de leer o las mujeres en Irán digo es el huevo o la gallina, no sé si lo eligen, no les puedo preguntar si están de acuerdo. Cómo hace una chica que nace en un ambiente ortodoxo, ya sea judío, ya sea cristiano para de verdad saber si quiero o no quiere. Si de chica te dicen vos tenés que ir por acá. ¿Cómo hacés si no tenés acceso a otro mundo, a las otras realidades? Una cosa es tener el abanico de posibilidades y elegir eso. El tema que yo me pregunto siempre, lo que a mí más me angustia es ¿saben que tienen otras opciones?", se preguntó

La artista que actúa en las películas Cabo Polonio y Asfixiados, que se estrenarán próximamente, se refirió en otro momento a los vínculos, las expectativas y lo que se muestra en las redes sociales. "Ahora con las redes todo es felicidad, mostrar lo bien que nos va y lo bien que estamos y lo digo porque también lo hago. Uno en las redes no quiere poner el día que está triste, el día que está feo pero es muy importante hacerlo. Yo siempre me lo digo como para empezar a animarme, no siempre estoy feliz, es imposible. De hecho uno en la vida está más triste o más neutral, que feliz. Pasa que a veces da miedo no tener ese pico de felicidad, no tener esa adrenalina".

