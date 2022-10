Hotel del Mides no tenía habilitación de Bomberos pero operó por contar con insumos

El Hotel Aramaya que sufrió un incendio este lunes que causó el fallecimiento de una mujer de 31 años no contaba con la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos, pero fue habilitado por la Intendencia de Montevideo (IM) para continuar en funcionamiento. El motivo: contaba con los implementos de prevención necesarios y tenía el trámite de la habilitación en curso, confirmaron fuentes de ambos organismos a El Observador.

Sin embargo, Bomberos y la Intendencia tienen versiones dispares sobre el último trámite de habilitación de bomberos que realizó el hotel , cuyas instalaciones utilizaba el Ministerio de Desarrollo (Mides) para alojar madres con hijos.

Mientras que desde la IM indicaron que comenzó un trámite en octubre de 2021, que estaba vigente cuando inspeccionaron por última vez el edificio junio de 2022, Bomberos indicó que la última solicitud de esa empresa fue realizada entre marzo y mayo de 2021.

Si el trámite no avanza, no se instalan los extintores, las mangueras, las alarmas solicitadas por Bomberos, la solicitud cae en un plazo de alrededor de un año, informó a El Observador el director de Bomberos, Ricardo Riaño. "Tuvimos un avance en marzo, pero después se cortó", afirmó. Antes de ello el hotel "hizo un trámite de habilitación en 2020 que se canceló en febrero de 2021", y luego realizó "otros trámites" que "no prosperaron", declaró el director.

Fuentes de la Intendencia capitalina detallaron que el trámite de habilitación actualmente está caducado, aunque desconocen los motivos.

Desde la IM indicaron que se habilitó a Aramaya a funcionar hasta junio de 2023 luego de que aseguraran que la habilitación de Bomberos estaba en proceso y que el establecimiento renovara la carga de los extintores, tras constatar que todos ellos tenían la carga vencida, como se lee en la acta de habilitación del hotel del 14 de junio de este año, a la que accedió El Observador.

Según un documento a disposición de la Intendencia al que también accedió este medio, la empresa realizó la compra de seis cargas para extintores el 29 de julio por un costo de $ 3.770. "Ayer en el hotel los extintores estaban, la alarma no existía", dijo por su parte Riaño.

En la acta también se intimó a los responsables del local a presentar en un plazo de cinco días hábiles la "planilla de trabajo actualizada" y los carné de salud vigentes del personal. También se les pidió enviar en 30 días calendario la "factura de higiene y desinfección de tanques de agua" y el resultado de un "análisis bacteriológico" realizado por una empresa habilitada por la IM.

Fuentes de la IM detallaron que "no está prevista una clausura" del hotel, debido a la presencia de implementos necesarios para la prevención de incendios. Cuando estos elementos no se encuentran, continuaron, es cuando se disponen clausuras. La comuna se puso a disposición del Mides a través del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Montevideo.