Este lunes se inaugura el primer edificio de la Ciudad Universitaria Larrañaga: ¿de qué se trata?

Este lunes 24, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Instituto Nacional de la Juventud (INJU, dependencia de esa cartera) inaugurarán el primer edificio de la Ciudad Universitaria Jorge Larrañaga, una residencia para que jóvenes de entre 18 y 24 años del interior puedan estudiar en Montevideo.

El programa brindará becas de alojamiento para jóvenes que provengan de hogares de bajos ingresos al momento de acceder a estudios terciarios universitarios en la capital –ya sea en instituciones públicas o privadas–, según comunica la secretaría de Estado en su sitio web. En tal sentido, en esta primera etapa se otorgarán unos 180 cupos.

De esta manera, este lunes se inaugura el edificio (luego de que su apertura original fuera pospuesta a raíz del incendio del hotel Aramaya), ubicado en 18 de Julio entre las calles Julio Herrera y Obes y Wilson Ferreria Aldunate.

Pero, ¿por qué “ciudad” si consiste en un único edificio?

“Cuando pensábamos cómo llamarlo hablábamos de ‘ciudad’ porque lo que queremos transmitir es qué es lo que implica la migración en términos de programas de acompañamiento, no solo dando una solución de alojamiento sino dando todo un dispositivo de acompañamiento socioeducativo que está en el marco del programa”, dijo a El Observador el director del INJU Felipe Paullier.

Es así como, en función de los resultados tras esta primera etapa, las autoridades del gobierno “sueñan con la posibilidad de poder extender el programa en otros puntos” del país donde “hay desarrollo educativo terciario y donde se da también una migración de jóvenes”, detalló.

No obstante, prefirió no adelantar qué otros puntos del país podrían contar con su propia ciudad universitaria. “No pongamos la carreta delante de los bueyes, es un proyecto ambicioso”, auguró.

Esta iniciativa, según precisó el director del INJU, costará unos $ 108 millones por los primeros tres años de funcionamiento, es decir, de aquí a 2025.

Condiciones para aplicar

Diego Battiste

Fachada de la Ciudad Universitaria

De acuerdo con el Mides, pueden acceder a la ciudad universitaria los jóvenes de entre 18 y 24 años que no residan en Montevideo hasta su postulación (en el caso de esta primera generación de ingresos, aplica hasta febrero de 2022) y cuya oferta universitaria a la que desean asistir no exista en su departamento de residencia o no pueda ser completada allí.

Los jóvenes no pueden contar con otro tipo de beca de alojamiento, pero aquellos que vayan a estudiar en la Universidad de la República (Udelar) deberán contar con la beca del Fondo de Solidaridad, beca económica de Bienestar Universitario, o provenir de un hogar con un tope de ingreso de 4 base de prestaciones per cápita (BPC, equivalente a $ 20.656 a valores 2022).

En cambio, para quienes concurran a una institución privada se les exige contar con mínimo un 85% de beca en donde vayan a estudiar, así como también provenir de un hogar con un tope de ingreso de 4 BPC.

El ministerio dispuso, además, una cuota del 50% de mujeres como mínimo, y estableció una preferencia para las poblaciones afrodescendientes, personas con discapacidad y personas trans.

Al respecto, son las intendencias de cada departamento las que se encargan de seleccionar a los becarios acorde a este perfil y derivarlos al programa, por lo que su rol es “fundamental”, tildó Paullier.

La beca tiene un año de duración con opción de una prórroga por una única vez. Esta posibilidad de renovar “es acorde al desempeño de los jóvenes en términos de lo educativo —si cursan, si se llevan alguna materia—“, explicó el funcionario del Mides.

En tal sentido, se utilizará el mismo criterio que usa el Fondo de Solidaridad a la hora de renovar (o no) una beca.

Esto implica que cada dos años “hay un flujo nuevo de jóvenes”, expresó Paullier.

Instalaciones del edificio

Diego Battiste

De acuerdo con la página web del Mides, la Ciudad Universitaria cuenta con: habitaciones amuebladas con camas de una plaza, mesas de luz, mesa-escritorio, aire acondicionado y luminaria con un máximo de cuatro personas por dormitorio, con baño privado con ducha, espejo, pileta y sistema de agua caliente. Hay un lavadero equipado, así como también una cocina con heladeras, freezer, lockers, microondas y pequeños electrodomésticos.

También hay áreas comunes amuebladas y equipadas con espacios para estudio, esparcimiento y vida en comunidad, con disponibilidad suficiente para el uso y disfrute de los 180 participantes, detalló el Mides en su web.

Paullier acotó que ya hay unos 96 becarios en el edificio y “en líneas generales de acá a fin de año va a andar en torno a ese número". El resto ingresarán entre enero y marzo, para el inicio del 2023, y ahí se completan los 180 disponibles, “precisamente para responder a la nueva migración de jóvenes que se da” el año que viene.

En términos de servicios, en tanto, la beca cubre costos de luz, agua corriente, electricidad, internet accesible en todas las áreas del edificio, mantenimiento del edificio, limpieza periódica de las áreas comunes, recepción con portería las 24 horas del día y una emergencia médica dentro del edificio.

No obstante, la beca no incluye aspectos relacionados a la alimentación de los estudiantes; para esto se previó la participación de Bienestar Universitario para, “en función de las características de los becarios y quienes lo necesitan, hacer la coordinación con los comedores universitarios” de ese servicio.

Asimismo, tampoco se tiene en cuenta lo relacionado a la ropa de cama y elementos personales de quienes se hospeden en la Ciudad Universitaria. Estos elementos deberán ser proporcionados por el propio estudiante, informó el Mides.

En materia del acompañamiento técnico-social, la Ciudad Universitaria ofrece un seguimiento para el cumplimiento de los proyectos personales de cada joven durante el transcurso de la beca. Además, dará “acompañamiento y contención” en el proceso de adaptación a la vida terciaria-universitaria.

Hay disponibles también actividades de integración, recreación y acceso a la cultura, así como talleres varios en torno a habilidades y competencias laborales, a la vida en convivencia y de fomento a la cultura emprendedora.

Homenaje a Larrañaga

Camilo dos Santos

El exministro del Interior y dirigente de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga

Paullier argumentó por qué la Ciudad Universitaria lleva el nombre del exministro del Interior Jorge Larrañaga, fallecido en 2021.

Se debe a que, cuando las autoridades se embarcaron en la construcción del programa, llegaron al dato de que, en el 2000, Larrañaga (en ese entonces senador) “propuso un proyecto con características similares que marcaba la construcción de una ciudad universitaria en la excárcel de Miguelete, en Montevideo”.

De esta manera, el director del INJU aseguró que desde el gobierno se entendió que “era un reconocimiento a una persona que falleció estando en gestión pública” el poder nombrar este edificio en su nombre.