Edificio incendiado: tres técnicos para 92 personas, hacinamiento e higiene precaria, denuncia sindicato del Mides

La Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) denunció que había tres técnicos de la cartera atendiendo a unas 92 personas en el hotel que se prendió fuego en la tarde de este lunes.

Asimismo, desde el sindicato se reclamó que el hotel “tenía bastantes problemas”. Su secretaria general, Ana Casteluccio, contó a El Observador que la higiene del edificio era “bastante precaria”, el ascensor no funcionaba y las condiciones en general de la estructura eran “de hacinamiento”.

En tal sentido, el titular de la secretaría de Estado, Martín Lema, reconoció luego del incendio que el hotel que el Mides alquilaba no contaba con habilitación de Bomberos.

Al respecto, Casteluccio señaló que el sindicato “hace tiempo [viene] pidiendo un relevamiento edilicio” de todos los edificios que el ministerio tiene bajo su cargo. Sin embargo, no han tenido respuesta desde la cartera; “no es que no se responda, sino que directamente no se hace mención”, comentó la secretaria general.

La sindicalista indicó que desconoce cuántos edificios son en total —ya que su solicitud por el estado de situación de esos edificios es a nivel de todo el país, no solo capitalino—, y que justamente ese es uno de los datos que buscan averiguar. A pesar de esto, estimó que “la mayoría” de los edificios del Mides no cuentan con habilitaciones de la Dirección Nacional de Bomberos, incluido el propio edificio central ubicado en 18 de Julio y Barrios Amorín.

El relevamiento no es únicamente sobre habilitación contra incendios, sino sobre el estado de los edificios a nivel general, detalló Casteluccio.

Según mencionó, desde principios de este 2022 vienen solicitando esta información. “Tendremos que seguir insistiendo”, sostuvo.

No obstante, la secretaria general de Utmides sí hizo mención a un relevamiento realizado por el Mides en 2021, pero dijo que no era sobre los edificios sino sobre las personas que habitan en ellos. Según contó, los resultados de este estudio arrojaron que había unas 340 personas distribuidas en cinco hoteles: Aramaya —el que se incendió el lunes—, Claridge, Kopling, Mediterráneo y Metro, todos en Montevideo.

Sin embargo, a entender de los trabajadores, esta información “no fue sistematizada, o en todo caso no fue difundida”. Fue un relevamiento a cargo del División de Análisis de Datos (Dintad) del ministerio, “eran sobre todo entrevistas de evaluación”.

Finalmente, la sindicalista expresó que continuarán evaluando cómo profundizar en ese pedido de relevamiento para intentar obtener respuestas por parte de las autoridades.