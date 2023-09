“Hoy es el día para hacer el duelo”: tras el golpe de Italia, Los Teros se lamen las heridas pensando en Namibia

La noche del partido ante Italia fue dura. Las caras largas en el hotel Crowne Plaza de Niza eran una muestra de lo que había pegado perder el partido que Los Teros se pusieron como norte durante tres años, desde que supieron que el primer clasificado de las Américas jugaría el grupo A del Mundial de Rugby ante Italia, Nueva Zelanda y Francia.

La presencia de las familias y amigos en el lobby del hotel fue lo que ayudó a levantar el ánimo y desviar un rato el tema de conversación. Algunos se quedaron largo rato compartiendo con los suyos, otros salieron a caminar para despejar la cabeza. Como reconoció el coach de scrum Óscar Durán en conferencia de prensa, este jueves es día de “duelo”. No por exagerar o compararlo a la muerte de nada, sino porque es el tiempo que se tomó la delegación para procesar la derrota, hacer la autocrítica necesaria y luego “cerrar el partido”, y pasar a enfocarse en Namibia, el otro gran objetivo de este Mundial, el miércoles 27 en Lyon. Ya no con el objetivo que signifique el pasaje a la Copa del Mundo 20227, sino porque es la oportunidad de ganar un partido en el torneo, teniendo en cuenta que la despedida será ante los All Blacks, el 5 de octubre, también en Lyon. Es quizás la misma cantidad de presión: en vez de asegurar un Mundial, ahora la victoria es imprescindible para marcar distancias con los africanos y para no irse en cero.

"Ayer terminamos muertos; fue un día largo y estamos pasando la página rápido. Claramente estamos de duelo. Es un momento que hay que pasar y que esperemos que pase lo más rápido posible. Trabajamos mucho para este partido y cometimos errores que en este nivel que no podemos cometer. Estamos tristes, angustiados, pasando ese duelo para enseguida pensar en Namibia", dijo el DT de scrum

El cuerpo volvió a ver el partido entero, lo que le permitió sacar más conclusiones además de las vistas en cancha. Y en ese sentido, a la hora de analizar la derrota, dejó algunas explicaciones claras sobre las razones del bajón del arranque del segundo tiempo, "Claramente, la disciplina. Fuimos también indisciplinados tácticamente. La presión del rival hizo que nos equivoquemos la estrategia; el juego del pie no fue bueno. Algunos fueron errores tácticos y otros de ejecución”.

Además Cochi coincidió con Meneses que el bajón tuvo mucho de anímico en primer lugar, y que eso trajo el bajón físico. "En un momento era difícil alentar a los jugadores porque se habían ido a tres tries de diferencia y el equipo se quebró y no pudimos salir de ese momento. Tal vez es la falta de madurez contra estos equipos. El resultado capaz terminó siendo mayor que la realidad del partido".

También subrayó que la tarjeta al capitán Andrés Vilaseca, a los 3 minutos del segundo tiempo, fue el otro gran golpe que sufrió el equipo. "La tarjeta amarilla golpeó muy duro por el momento, por el jugador de menos y por quien fue el que recibió la tarjeta. Cometimos otros errores además, no jugamos bien con el pie. La repercusión de la tarjeta fue más grande que la tarjeta en sí. El mérito de ellos es que aprovecharon ese bajón. Italia es un equipo que sabíamos que jugaba bien, es agresivo y cuando puede te marca".

Sobre la amarilla, Durán insistió en un tema muy conversado en este Mundial: la dificultad para evitar el contacto, que lleva a muchos jugadores a que les cobren amarilla o incluso les saquen tarjeta sin poder hacer mucho por evitar la acción sancionada. "Fue fina, la seguimos viendo a la acción y seguimos teniendo dudas. El contacto existe, es inevitable, se ve. Ese tipo de contacto en un partido hay miles; si no, no se puede jugar. ¿Qué se puede hacer? Andrés no tiene intención de golpearlo, va con las dos manos, el rival baja su altura. El referee lo desestima. El TMO lo llama y ahí sancionan. Fue muy duro el castigo para la acción y cómo repercutió en el equipo. Recibimos dos tries en ese período".

Y también se encargó de defender la entrega del equipo, más allá de ese bajón. "La entrega del equipo es algo que nunca lo ha negociado. Me siento muy orgulloso de los jugadores; dejan la vida, salen destruidos. Los ves a la mañana y apenas pueden caminar. Lo destaco y me eriza la piel".

Además, el entrenador de los forwards también destacó el primer tiempo, en el que Uruguay se fue al descanso 17-7. "No sé si el primer tiempo no es de lo mejorcito que hemos jugado contra un Tier 1 en la historia; sacando los penales y haber hecho alguna cosita, les pusimos presión. Fuimos muy dominantes en el primer tiempo".

"Hay cosas positivas; el line anduvo mucho mejor que contra Francia, el scrum del segundo tiempo tuvimos alguno dominante, con la posibilidad de haber sacado algún penal a favor. Siento que nos ven con una lupa distinta".

Tras llegar el equipo tendrá la tarde libre y por la noche habrá una reunión para darle inicio a la semana de Namibia. No hay jugadores lesionados de gravedad, pero si hay desgaste tras 6 días con dos partidos ante equipos Tier1, en los que además, muchos jugadores sumaron muchos minutos. Por eso es esperable que haya algunos cambios. Sobre eso Durán expresó: "Hay jugadores que están muy cansados, muy golpeados. Vamos a ver cómo evolucionan. Algún cambio va a haber, me imagino, pero no lo hemos hablado aún".

Más frases de Óscar Durán, DT de scrum de Uruguay

"En nuestra planificación el partido de Francia era el último “amistoso” antes de Italia. Era claramente un partido del Mundial y lo jugamos a mil como se vio. Pero era el último partido antes de Italia".

"Estuvimos mucho tiempo analizando a Italia. En Uruguay, hicimos semanas similares a esta semana de seis días (entre el partido con Francia y el de Italia), con los mismos entrenamientos y carga horaria. Tratamos de replicar todo".

"Haciendo autocrítica, el camino fue casi perfecto: lo que hicimos en el análisis, de ver la foto de cómo iba a ser la semana y replicarla tal cual. Siempre falta el rival y lo que va a traer al partido".

Sobre Namibia

"Para este partido, a diferencia del anterior, tenemos un día más de preparación. Hoy es el día del duelo, tenemos que pasarlo. Cerramos en Italia y ya nos ponemos a trabajar en Namibia. El próximo partido es determinante y tenemos que poner todo".

"Es un buen equipo. De buen tamaño, con forwards grandes, similares a algunos sudafricanos. Y juegan. Hay que prestarle atención y analizarlo bien. Cuando (en Montevideo en el amistoso del mes de julio) se lanzaron a jugarnos, generaron quiebres y nos complicaron".

"Haber jugado hace tan poco, viendo el resultado, nos da confianza, nos permite tener imágenes frescas de ellos para el análisis y eso es bueno. Te abre los ojos que es un equipo que te atacó, que se nos vino encima en el segundo tiempo. No era la idea jugar contra un rival del grupo, pero hay que aprovechar todas las oportunidades para sumar minutos".

"Ganar el próximo partido es confirmar ese buen Mundial que estamos haciendo. Si o sí".

Sobre su último rival en RWC 2023, Nueva Zelanda

"Es, capaz, el partido más trascendental para este equipo en cuanto a la potencia del rival. Jugar con los All Blacks no necesita de mucha preparación mental. Va a ser un partido muy importante. Vinimos al Mundial a hacer historia y este partido va a ser parte de la historia y lo que hagamos ahí quedará escrito. Vamos a encararlo con el objetivo de ganarlo, de jugar bien. Como lo hicimos contra Francia".