Humberto de Vargas habló sobre su decisión de "mantener la soltería": "Tengo muchas amigas, pero estoy a años luz de una pareja"

El 2023 parece tener a Humberto de Vargas de nuevo en los medios con fuerza, con los anuncios y estreno de sus nuevos programas en VTV, el canal en el que continúa su carrera tras el escándalo que lo involucró en 2022, pero también por las varias entrevistas que ha dado en el correr de las últimas semanas.

Hace algunos días, por ejemplo, el comunicador pasó por el programa Copiloto de lujo que conduce Richard Galeano, y además de referirse nuevamente a su tormentosa salida de Canal 10, también habló sobre su vida privada e íntima.

Según comentó en el programa, De Vargas está soltero y pretende seguir así durante un tiempo.

"No tengo previsto por muchísimo tiempo volver a estar en pareja. Se me ha visto en muchísimos lugares acompañado. Tengo muchas amigas, algunas de ellas han sido importantísimas para sacarme de una situación emocional muy compleja, pero estoy a años luz de pensar en una consolidación nuevamente de pareja. Pienso mantener el estado de soltería", expresó.

Más adelante habló además de que, según él, ha tenido "la suerte de contar con el favor y la gracia" de varias mujeres. "Hay muchas ex. Muchas pueden hablar de intimidades desde lo sexual y de todo tipo. No quiere decir que todo lo que cuenten sea malo. Capaz que es muy bueno, pero lo bueno no garpa".

De Vargas también habló directamente de la separación que tuvo en 2020 con Rosy Alhadeff, con la que se encuentra enfrentado en un proceso judicial, y que según dejó enterver, es lo que le evita en este momento pensar en una nueva relación. "El que se quema la leche, ve la vaca y llora", dijo.

"Cuando llega el momento de la separación todas esas pequeñas cosas que se toleraban en la relación empiezan a salir a la luz", agregó, al tiempo que matizó sus problemas con el alcohol, una de las cosas que en su momento se habían señalado como factores que complicaron el ambiente familiar del comunicador.

"¿Te parece que un tipo que se pudo haber sido señalado como alcohólico iba a hacer Arriba gente todos los días a las ocho de la mañana, fresco como una lechuga?", comentó.