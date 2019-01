Humor, amor y drama en las voces de cuatro mujeres poderosas

Quince años atrás, la estrella de televisión —esa que en su programa se codea con Michelle Obama, Heidi Klum, Ariana Grande y todas las personalidades del espectáculo que a uno se le puedan venir a la mente— dejó de hacer stand up. Porque, aunque muchos no lo recuerden o no lo tengan tan presente, Ellen Degeneres es una de las mejores comediantes de Estados Unidos. Así que a través de este show —que se incorpora al extenso catálogo de shows de humor que tiene Netflix— Degeneres vuelve a sus raíces. Sola arriba del escenario, con ropa oscura, zapatillas blancas y un micrófono como única herramienta, la mujer que logró la selfie más memorable de la historia de los Oscar en 2014, se pregunta si aún sigue siendo confiable. Y, en ese trayecto, pasa a reírse con mucha picardía de la vida de las estrellas. También hace un pasaje por el momento en que decidió contarle al mundo y de paso da algunas lecciones sobre la importancia de que seamos amables los unos con los otros.