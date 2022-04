Ibrahimovic odia a tres o cuatro jugadores: uno de ellos es Edinson Cavani

El exfutbolista francés Michael Ciani contó en una entrevista a RMC Sport francés, que el sueco Zlatan Ibrahimovic le dijo, cuando jugaron juntos en la MLS, que odiaba a Edinson Cavani.

"Si estás cerca de Cavani, a Ibra no le gusta. O estás con Ibra o estás contra él. Me dijo que todo estaba bien con Laurent Blanc en el PSG. La única persona con la que no se llevaba bien era Cavani. Me dijo que solo odiaba a tres o cuatro futbolistas en su carrera... y una de ellas era Cavani", afirmó Ciani en la entrevista que también fue publicada en el diario As de Madrid.

Ibrahimovic y Cavani en 2014

Cavani se incoporó a París Saint Germain en la temporada 2013 procedente del Napoli. En el equipo parisino ya estaba Ibrahimovic que había llegado desde el Milan. La relación entre ambos no fue la mejor.

Zlatan se fue en 2016 del PSG, hacia Manchester United, donde permaneció dos temporadas. Luego pasó a Los Ángeles Galaxy y ahí compartió equipo con Ciani en la temporada 2017/2018. Luego pasó al Milan.

Cavani, en tanto, se fue de París en 2020 y se incorporó al Manchester United.

Ciani no dijo nada sobre Cavani, pero si afirmó lo que el sueco decía: "No se entendían" con el uruguayo.