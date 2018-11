Ignacio Panzariello: Subiendo en el fútbol peruano

Estamos en el aeropuerto por viajar”, dice del otro lado del teléfono, Ignacio Panzariello, el jugador de Cienciano de Cusco, quien llegó hace tres meses al fútbol del ascenso peruano y que una de las cosas que más ha hecho en el país incaico es estar en el aire, volando de una ciudad a otra.

“Todos los fines de semana tenemos viaje para todos lados. Siempre a Lima primero y después a la ciudad”, contó a Referí el exfutbolista de Rampla Juniors. “Siempre en avión, solo una vez viajamos 15 horas de ómnibus de Lima a Chiclayo. Casi me muero”.

El viaje del pasado jueves era a Sullana, para enfrentar a Alianza Atlético local, por semifinales por los ascensos. “Ahí hay 35°C, está cerca del Ecuador; un calor bárbaro”, comentó Panzariello, que en cada traslado conoce los climas de Perú, los que cambian de un destino a otro. “En la altura ahora nos llueve todos los días a las 15, y después de entrenar. Y está frío, ponele que 12°C o 14°C”, señaló. “Y fuimos a jugar a un lugar donde es todo viento, donde la pelota se te iba para todos lados”.

Wilson Varela, uruguayo que jugó varios años en Cienciano, lo llamó para decirle que el técnico del club de Cusco, Gustavo Roverano, también uruguayo, estaba interesado en él. Las negociaciones avanzaron y se dio el pase.

Para Nacho, es su segunda transferencia al exterior luego de haber jugado en Carchá de Guatemala en 2014. “Es otra salida”, señaló. “Esto es un equipo grande, nada que ver al que estaba en Guatemala. Acá tenemos todo, viajamos en avión, y lo único que peleamos es el ascenso, es lo que se quiere. Si no subimos es como si fuera un fracaso”, explicó.

Cienciano hace cuatro años que bajó y no ha podido regresar a la principal categoría. “Ahora hay un plantelazo, con jugadores que salieron campeones en otros equipos. Se armaron muy bien para subir sí o sí”, contó.

En el Estadio Garcilaso, donde Cienciano es local, los partidos los juegan con unos 15 mil espectadores porque no se quieren vender más butacas, contó Panzariello. “Ahora, en semifinales, dicen que se va a llenar, con 40.000 personas”. Pero los rivales del equipo de Cusco, que es un grande para la segunda división, tratan de complicársela cuando los reciben. Por ejemplo, el partido del jueves ante Alianza Atlético iba a ser al mediodía. “Por gusto te ponen el partido a las 13 , por el calor”.

El volante ofensivo y también delantero, debutó de visitante ante César Vallejo, otro equipo de renombre, y lo hizo con gol. “Ahí empezamos a levantar y terminamos terceros y ya arrancamos los playoffs”, comentó.

Sobre la hinchada de Cienciano, dijo que “es muy exigente”. “A los cinco minutos quiere que vayas 5-0 ganando. Son muy cerrados y a veces es complicado. Si vas ganando está todo bien, pero si vas perdiendo te matan”, expresó. Algo similar ocurre con la prensa.

Para Nacho, de 28 años, Cienciano y el fútbol peruano “es una nueva oportunidad”. “Hace tiempo que quería salir. Justo había hecho una buena campaña en Rampla, después el equipo empezó a bajar el nivel y no la veía venir a la oportunidad. Y justo se me dio esto, lo tomé como una nueva oportunidad de crecer”, señaló.

“En el fútbol peruano hay equipos muy importantes, como Alianza Lima, o Cristal, hay comercios que ponen mucha plata en los clubes, y espero poder andar bien y crecer”, dijo el futbolista que en Montevideo jugaba en Rampla y además trabajaba en una tienda. “Así que esperamos ascender y andar bien”, agregó.

Conociendo Cusco. Una maravilla del mundo.

“Cusco es hermoso. Se complica el tema de la altura, es bravo, aún no me he acostumbrado bien. Pero la ciudad es hermosa. Tenés restoranes en todos lados, muchas ruinas”, contó Nacho. Machu Picchu es el único paseo que ha podido hacer. “Estuvo notable, es tremendo, una experiencia única. Si venís a Cusco, no podés no ir. Te lleva todo el día, salís como a las 4 de la mañana de tu casa. Yo lo pude hacer cuando vino mi novia”, dijo el jugador, quien vive solo en Perú. “Ella trabaja y se vino justo en una licencia que pidió. Todavía no gano bien para decirle dejá todo y venite”, comentó.

Paraíso gastronómico. Papa, arroz y asado.

“Dicen que la gastronomía peruana es una de las más importantes del mundo”, contó el futbolista. “Le meten mucha papa y arroz todo el tiempo, tienen 300 variedades de papa, pero un poco te cansa porque seguro en el plato hay papa o arroz. Pero me acostumbré”, agregó. Sus platos preferidos son el lomo saltado, el ají de gallina y el ceviche. Y cuando puede, hace un asado. “Hice un par de veces. Acá te venden solo carbón, esa es la macana. Pero hay buenos cortes de carne, conseguimos con el Colo Ibañez y cuando sale alguna comida hacemos asado con el Colo”, dijo sobre su compañero uruguayo.

La barra de Rampla: “Seguimos en contacto”.

“Me fui muy bien de Rampla y me quiere mucho la gente. Soy muy agradecido con Rampla porque cuando estaba mal me abrió las puertas”, contó.

¿Y el otro trabajo? La tienda en el Barrio Reus.

“Ellos siempre priorizaron que me fuera bien en el fútbol. Les expliqué lo de Perú y ellos se alegraron porque me iba”.