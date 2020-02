IMM proyecta para la Rural del Prado un "predio ferial de primer nivel"

El intendente de Montevideo, Christian Di Candia, trabaja desde hace varios meses en un proyecto que dejará como legado para la próxima administración. La idea de recuperar el predio del Prado que hoy gestiona la Asociación Rural del Uruguay (ARU) estaba en su cabeza desde que era prosecretario general, pero cuando pasó a ocupar el sillón municipal –en abril de 2019– en lugar del ingeniero Daniel Martínez decidió impulsar definitivamente el proyecto.

Di Candia contó a El Observador que en el correr de febrero firmará un memorando de entendimiento con la ARU para pasar a un modelo de gestión compartida del lugar, con el objetivo de que vuelva a albergar un "predio ferial de primer nivel" que permita realizar todo tipo de eventos, además de los tradicionales vinculados al campo, como la Semana Criolla (abril) y la Expo Prado (setiembre).

Diego Battiste

Si bien el predio pertenece a la IMM, desde hace más de cien años que quien lo gestiona es la ARU. No paga por él a la intendencia, sino que a cambio mantiene el lugar a lo largo del año.

Pero además del espacio de más de seis hectáreas, la Rural del Prado tiene tres pabellones que fueron declarados monumento histórico nacional y que son obra del arquitecto catalán Cayetano Buigas i Monravá. Datan de entre 1911-1913 y fueron construidos con un estilo "modernista catalán".

Los pabellones –donde generalmente se alojan los animales en las actividades que organiza la ARU– ya están deteriorados y perdieron parte de su mística arquitectónica. Uno de ellos no tiene techo, otro está próximo a quedarse sin y solo el tercero está en mejores condiciones.

En febrero se firmará el memorando de entendimiento y la gestión de Di Candia dejará todo el proyecto armado, con un cronograma de trabajo, para que la próxima administración lo pueda retomar. Esto, sin embargo, quedará sujeto a la voluntad política del próximo gobernante.

Como "Matadero Madrid"

Camilo dos Santos

En diciembre de 2019 visitó Montevideo el arquitecto español Carlos Baztán Lacasa, asesor de proyectos de infraestructura y programas culturales en el ámbito nacional e internacional.

El experto fue uno de los coordinadores en la rehabilitación, creación y puesta en funcionamiento de Matadero Madrid, conocido comúnmente como un "macrocomplejo cultural". Al igual que el predio de la Rural, el de Madrid –que se erige sobre el antiguo matadero de la ciudad– tiene un conjunto de pabellones de principios del siglo XX que actualmente son una de las atracciones turísticas más visitadas.

Baztán fue invitado a Montevideo por las autoridades de la comuna y accedió a colaborar en el proyecto de forma honoraria. A mediados de diciembre se reunió con el intendente Di Candia, un grupo de jerarcas municipales, así como la diseñadora industrial Valentina Piquerez, que trabaja como consultora independiente y asesora en diseño de experiencias y creación de comunidad.

Ese grupo, junto al arquitecto Carlos Pascual –que participó en la restauración del Teatro Solís y en el Mercado Agrícola de Montevideo–, es el que trabaja en un proyecto que tomará componentes de la feria Matadero, así como la de Barcelona, aunque siempre respetando el patrimonio histórico de la Rural del Prado y la tradición de ese lugar, que funciona como un nexo entre el campo y la ciudad.

"Estábamos convencidos desde el día uno de que era una injusticia patrimonial en una ciudad que hace mucho no logra incorporar prados y parques verdes", explicó Di Candia. Además, señaló que se trata de un predio "absolutamente subutilizado" que "en los hechos no tiene más que dos o tres actividades al año". "Dejó de ser un parque ferial de primera línea a nivel mundial, como lo era a principios de siglo XX", agregó.

Inversión y acciones

En la actual administración, que termina en julio de 2020, no hay recursos disponibles para afrontar la inversión que, si bien no está calculada aún para el proyecto entero, requerirá de arranque US$ 5 millones por parte de la intendencia. Di Candia señaló que solo restaurar los tres pabellones históricos implicaría un gasto de US$ 1 millón.

Pero además de la restauración, la intendencia proyecta en ese lugar recuperar los jardines históricos que hay entre pabellón y pabellón, hoy están tapados por una serie de construcciones livianas que se fueron haciendo a los efectos de incorporar comercios y locales gastronómicos.

De esta manera, la idea a mediano y largo plazo es demoler esas construcciones, aunque sí quedarán aquellas de mayor porte en las que usualmente se instalan los estands de las embajadas y empresas en los eventos de abril y setiembre.

Leonardo Carreño

La consultora externa, Valentina Piquerez, explicó a El Observador que el predio tiene "muchas edificaciones que fueron construidas sin mucho sentido, coherencia y sin respetar el patrimonio".

También está previsto recuperar el formato original del ruedo, sobre todo la tribuna, así como abrir los parques que alberga el interior del predio, actualmente rodeado por muros, que evitan que los montevideanos puedan disfrutarlo a lo largo del año. Actualmente, si una persona quiere ingresar –por fuera de los eventos que allí se organizan– debería pedir permiso a la ARU y argumentar los motivos.

La idea es "recuperar el valor patrimonial y paisajístico –desde lo constructivo–, así como ganar espacio para la gente. Eso puede implicar abrir el parque en algunas de las partes que dan hacia el Rosedal", anunció el intendente.

Otra línea de trabajo es eliminar la calle Atilio Pelossi para que el predio de la Rural pueda estar conectado al Jardín Botánico. "Son parte de las líneas que se están trabajando", dijo Di Candia, quien agregó que el proyecto está siendo analizado en el marco de una especie de "laboratorio de ideas" en el que también participan los vecinos, posibles operadores y la ARU.

Entre los operadores privados con los que se está conversando hay emprendedores gastronómicos, centros culturales, salas audiovisuales y hasta compañías circences. "Más allá de que la intendencia va a tener que hacer una primera inversión, después en el día a día, en el mantenimiento, cuidado y gestión no puede implicar recursos de la intendencia. Eso es como una de las cuestiones primordiales que pusimos sobre la mesa desde el día uno", señaló Di Candia.

La Criolla y la Expo

Diego Battiste

El intendente aseguró que se acordó con la ARU que los cambios no se den "de un día para el otro". "Nosotros no solo entendemos sino que queremos, incluso por un tema de mantener la línea de trabajo, que se siga haciendo la exposición de la ARU ahí. Quizás en otro modelo, donde la ARU no sea el que gestione durante todo el año, sino que vaya en abril y setiembre", sostuvo.

La mudanza definitiva de esos eventos podría darse en "cinco", "diez" o "más años", pero, por el momento, no es algo que impida avanzar con el proyecto.

"La Criolla se seguirá haciendo. Habrá que ver lo de las jineteadas. Pero la jineteada no es la Criolla. De hecho, a la criolla van 200 mil personas y a las jineteadas 30 mil", agregó.

La primera medida que tomó como intendente fue pedir a la Junta Departamental de Montevideo que cree una comisión especial para debatir si las jineteadas deberían ser eliminadas, algo con lo que él estaba de acuerdo. Eso se dio luego de que dos caballos murieran en la última edición de la Criolla y que varios jinetes resultaran lesionados. Sin embargo, los ediles no llegaron a discutir el tema, por lo que todo indica que en la próxima edición seguirán estando las jineteadas, aunque Di Candia anunció que ya no serán televisadas.