Imputaron al presunto responsable del incendio en Playa Grande

La Justicia de Rocha imputó al hombre que había sido detenido este domingo como sospechoso de ser responsable del incendio que se produjo en el balneario de Playa Grande, ubicado entre Punta del Diablo y Santa Teresa.

Según informó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter, a solicitud de la fiscal de Chuy Matilde Mattos se dispuso para el hombre arresto domiciliario durante 60 días como medida cautelar mientras "se aguardan pericias que aún están pendientes".

El delito por el cual fue formalizada la investigación penal está definido en el artículo 206 del Código Penal. Allí se establece que será castigado "el que, en cosa ajena o propia, mueble o inmueble, suscitare una llama con peligro de la seguridad de las personas o bienes de los demás, o con lesión efectiva de tales derechos", y está prevista una pena que va desde 12 meses de prisión hasta 16 años de penitenciaría.

Fuentes de la investigación señalaron a El Observador que, de acuerdo a lo que manifestó el indagado cuando declaró ante las autoridades, el incendio se produjo al prender una fogata para calentar agua en el camping en el que se encontraba. Hasta este momento, no obstante, el hombre no declaró ante la fiscal, algo que se espera ocurra en estos días. Por otra parte, esta persona –sin antecedentes penales– es la única sospechosa de generar el incendio, por lo que la fiscal Mattos no tiene en carpeta indagar a nadie más.

En el operativo de este domingo, participaron la Fuerza Aérea que llegó al lugar con helicópteros cuya tripulación evalúa cómo evoluciona la situación. Estas aeronaves lograron tirar agua en los puntos más críticos. Según vecinos de la zona, el incendió comenzó a las 13.00 horas y pasadas las 18.00 aparecieron estas aeronaves para realizar esa maniobra desde varios metros de altura tras recoger el agua de la playa más cercana. Debido a la oscuridad, los vehículos abandonaron el lugar.

Durante las tareas, en las que participaron 25 efectivos de la Dirección Nacional de Bomberos, las autoridades solicitaron a toda la población que "no opere drones en la zona cercana a Punta del Diablo, los que podrían interferir con la labor de las aeronaves que están trabajando en esta zona para combatir el incendio forestal".