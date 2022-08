Informativos de Canal 5 no se transmitirán este jueves por paro de trabajadores

El director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, reclamó que trabajadores de Canal 5 “revean medidas sindicales” tomadas en torno al atraso en el pago de sueldos.

Según contó en Twitter, este jueves 25 de agosto no se transmitirá ningún informativo en Canal 5. Esto se debe a que el gremio que nuclea al personal periodístico —la Asociación de Productores y Periodistas de Televisión Nacional (Apptn)— “reclamó varias veces” por el atraso en la liquidación de tres jornales: dos feriados y la transmisión del referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) el pasado 27 de marzo.

Así, el sindicato planteó a la dirección del canal la semana pasada que si no se liquidaba antes de este miércoles 24, no trabajarían el 25. “El reclamo fue atendido (ya no hay incertidumbre sobre el cobro) y los jornales liquidados se abonarán la semana próxima por temas administrativos, con el salario de agosto”, señaló el experiodista.

No obstante, a pesar de que “se resolvió el problema”, el sindicato decidió, de todas formas, parar los informativos el viernes 26.

“Ojalá el sindicato revea en las próximas horas la medida, que ya no es comprensible y que resulta ajena al diálogo entre las partes y a la tradición sindical uruguaya”, manifestó el director del Secan.

Finalmente, dejó en claro que este problema “no va a detener la transformación de los medios públicos”, a la que este gobierno está “absolutamente dedicado”, indicó.