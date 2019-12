Instalan las primeras cámaras en Australia que detectan uso de celular mientras conduces

El estado australiano de Nueva Gales del Sur estrenó este domingo cámaras que permiten detectar a conductores que están usando el celular mientras manejan. Es la primera ciudad del mundo que implementó esta solución.

La tecnología emplea cámaras de alta definición que, a través de inteligencia artificial, logra detectar el rostro de los conductores que utilizan el dispositivo móvil mediante imágenes de alta definición.

El sistema cuenta con “cámara fijas y móviles montadas en remolques”, dijo el ministro de Carreteras de Nueva Gales del Sur, Andrew Constance.

Las pruebas que se realizaron a principio de año permitieron detectar a casi 100.000 conductores manipulando el celular y no a través del sistema de manos libres, que es así como se permite hacer uso del teléfono móvil en el estado australiano, según las autoridades.

La puesta en marcha del sistema no implicará sanciones en la primera etapa. Durante los primeros tres meses de puesta en práctica, se les enviará cartas formales parta notificar a los infractores. Pasado este lapso de tiempo, las personas que continúen manipulando el celular mientras manejan recibirán multas de US$ 344 a US$ 457. La infracción será más onerosa si se produce en zona escolar.

La iniciativa responde a un conjunto de medidas con el propósito de disminuir la cantidad de accidentes viales. En lo que va del año, 329 personas murieron en las rutas de Nueva Gales, informó la agencia Reuters. El objetivo del gobierno es reducir los accidentes en un 30% para 2021.