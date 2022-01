Intendencia de Canelones pone tope al aumento de la tasa de servicios

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, anunció este martes en conferencia de prensa que se topeará el incremento de la tasa de servicios que entró en vigencia este mes.

En mayo de 2021 se envió el mensaje presupuestal a la Junta Departamental. Allí se incluyó un aumento en la tasa de servicios destinada a la gestión de residuos en Canelones, que se incluye en los recibos de la contribución inmobiliaria.

La intendencia llevó a cabo una "relectura" de este aumento debido a las reacciones y críticas recibidas.

Se resolvió que el incremento no podrá superar los $ 4.000 anuales, es decir $ 333 mensuales. Se generará un crédito a favor de aquellos contribuyentes que ya hayan efectuado el pago con un aumento superior al tope.

"Hacia más de 20 años que no se aumentaba ese valor", afirmó Orsi. Añadió que el ajuste coincide "con lo establecido en el Plan Nacional de Gestión de Residuos" presentado por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que plantea las tasas "como un elemento fundamental", y por ese motivo fue primordial la actualización de los valores.

Sin embargo, el intendente afirmó que el incremento impactó fuertemente en la costa del departamento.

El jerarca mencionó las encuestas de opinión en las que su gestión de residuos "es bien vista por la ciudadanía, pero eso no me conforma". "En los temas ambientales no nos vamos a detener. Es lo que corresponde", concluyó.