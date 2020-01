Intendencia de Maldonado proyecta usar tramo de ruta para pista de picadas

Las picadas de auto ya no son un problema en Punta del Este, y prácticamente han desaparecido en Maldonado. Ese es uno de los puntos positivos de la gestión municipal actual que destaca el director de Tránsito de la comuna, Juan Pígola. "Picadas no hay, y toco madera", aseguró el jerarca a El Observador. Pero para que no vuelvan a aparecer, hay un plan que se proyecta ejecutar en la próxima administración, en caso de que el intendente nacionalista Enrique Antía sea reelecto en los comicios de mayo de este año.

Ese plan, dijo Pígola, es destinar un espacio en la capital del departamento para que los corredores puedan competir en forma legal. "Dentro de los proyectos de la gestión del gobierno de Antía está programado tener una pista a nivel departamental", sostuvo.

El fundamento de ese proyecto reside en la idea de que, pese a haber controlado la situación, los corredores pueden volver en cualquier momento.

La Junta Departamental de Maldonado ya había aprobado la posibilidad de hacerlo. En un decreto de 2007, en el que se introdujo un nuevo artículo en el apartado de tránsito del digesto departamental, señalaba que "el Ejecutivo Comunal podrá autorizar, dentro del territorio departamental, la realización de pruebas de aceleración de vehículos motorizados (picadas)".

Sin embargo, según Pígola, otro decreto de años después reglamentó algunos detalles de cómo llevarlo a la práctica, como la extensión máxima de la pista, que sería de 250 metros.

"El problema es que todavía no tenemos un lugar en el que hacerlo, así que estamos buscando dónde", agregó el jerarca, aunque anticipó que uno de los sitios que están siendo contemplados por las autoridades queda al norte de la ciudad de Maldonado, próximo al local de Sodimac ubicado a unos metros de la rotonda de la Perimetral con la ruta 39.

"Ese es un lugar que podría funcionar", reconoció el director de Tránsito, y añadió que cree que también será necesario "un trabajo en el que se conjugue la intervención de todos los actores, como la sociedad civil, y no solo el gobierno departamental".

Consultado al respecto, el vocero de la jefatura de Policía del departamento, Joe López, aseguró que la iniciativa de Antía era "muy buena" y que contribuiría a erradicar casi por completo las corridas ilegales.

"Creo que sería muy bueno contar con un lugar destinado para que estos jóvenes no tengan que realizar estas actividades irregulares en la vía pública, con los peligros que llevan, como andar sin cascos o correr sin presencia de ambulancias", dijo el funcionario policial. "Un lugar reglamentado solucionaría eso", añadió.

Duro combate

El problema de las carreras ilegales en el departamento había sido una constante en los últimos años.

La ley de faltas, promulgada en 2013, establece en el artículo 6° una pena de entre siete y 30 días de trabajo comunitario a quien, sin autorización, participe “de carreras u otro tipo de competencia valiéndose de un vehículo con motor”. Además, la ley también prevé la posibilidad de incautar el vehículo “por un plazo máximo de tres meses”. Sin embargo, esa sanción prácticamente no se aplica por la dificultad de identificar a los responsables.

Según dijo Pígola en marzo del año pasado a FM Gente, las picadas todavía daban trabajo. En esas fechas, dos jóvenes motociclistas habían muerto en San Carlos tras participar de una de esas competencias.

"En Maldonado hemos podido ir trasladándolo de lugares con el esfuerzo que realiza el cuerpo inspectivo y la policía, porque no se termina. Los sacamos en la Torre del Vigía y se fueron para la parada 23, y de ahí a la rambla Artigas y ahora al cementerio. Es un grupo más reducido, con menor cantidad de motos y más controlado. Nosotros tenemos una acción de inteligencia que sabemos (sic) más o menos cuándo se empiezan a amontonar y los empezamos a disuadir. Hemos incautado muchas motos, pero siguen surgiendo este tipo de situaciones. Y, desgraciadamente, son competencias. Y son competencias en la que se juega dinero también”, sostuvo entonces.

Pero ahora el panorama cambió y, según dijo López, debido al trabajo en conjunto de la policía y la Intendencia en la coordinación de los intervenciones.

"Se hicieron varios operativos en forma conjunta y logramos que no haya más incidentes; o que no sea algo de todos los días o todas las semanas", afirmó.

Tribunal de faltas

Sobre el fin de la semana pasada, uno de los cuatro radares fijos que tiene la comuna en la rambla detectó que un conductor había más que triplicado la velocidad permitida. A la altura de la parada 31 de la mansa, en donde la máxima velocidad es de 60 kilómetros por hora, un auto pasó a 192 kilómetros.

Tanto Pígola como López aseguraron que el hombre no estaba participando de ninguna picada, y que por la gravedad de la infracción deberá intervenir el Tribunal de Faltas.

"Toda velocidad que duplica la autorizada va para Faltas", dijo Pígola.

El caso de este hombre, que conducía un auto de matrícula de Canelones, quedó a cargo de la jueza de Paz de Maldonado Silvana Pintos.