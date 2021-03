Intendente propone a los habitantes de Rivera una "cuarentena obligatoria"

Tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes, en la que el gobierno anunció nuevas medidas para reducir la movilidad y evitar el colapso del sistema de salud, pero en la que insistió en continuar aplicando el concepto de "libertad responsable", el intendente de Rivera, Richard Sander, instó a los riverenses a hace una cuarentena obligatoria por tres semanas.

“Lo que le pido a los vecinos de Rivera, y lo vengo diciendo hace varios días, es que necesitamos que estos 20 días, esta semana y las dos posteriores, hacer una cuarentena obligatoria para poder llegar a vacunar al fin de la semana siguiente a Turismo al 50% de la población de Rivera”, dijo Sander en VTV Noticias.

El jefe comunal calculó que al final de la Semana Santa, en Rivera habrá casi 50 mil vacunados, sumando los 18 mil que ya se inocularon a un ritmo de 2.600 por día.

"Espero que toda la gente concurra a vacunarse y con eso vamos a llegar al 12 de abril con 50 mil vacunados con la primera dosis y 18 mil con la segunda dosis", señaló el intendente colorado.

Entre las medidas que anunció el Ejecutivo está el cierre de los free shop de la frontera, algo que Sander entendió que "no ayuda". "Entiendo que (los free shop) no son el foco del problema del covid-19 porque no tenemos ningún caso positivo" y argumentó que este miércoles hubo ómnibus en la línea de frontera que no tenían como destino los comercios fronterizos "pero hay gente que no lo entiende", sentenció Sander.

Rivera es uno de los departamentos de mayor riesgo sanitario, con un índice de Harvard de 112, 24 contagios en siete días cada 100 mil habitantes. A su vez, hay 1.106 personas cursando la infección, lo que lo ubica como el tercer departamento con más personas enfermas, solo por detrás de Montevideo y Canelones.

Este martes el presidente dijo en conferencia de prensa que el 80% de los contagios en Rivera corresponden a la variante P.1 que se identificó en siete departamentos y que es hasta 2,5 veces más contagiosa.