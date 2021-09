Interna blanca en Durazno: agresión, "novela", y una renuncia que abrió paso al Sartorismo

Las amenazas del entonces presidente nacionalista de la Junta Departamental de Durazno, Luis Martínez Menditeguy, a una edila de su mismo partido, Daniela Moreira, por alternar el cargo con una de sus suplentes, Libertad Pintos, terminaron con la renuncia del jerarca.

Moreira alternaba el cargo con una suplente debido a que también es funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social, pero -según consignó La Diaria- tenían un acuerdo con Pintos de que no apoyarían algunos artículos del presupuesto a votarse. Este caso dejó en evidencia los entretelones de la interna blanca en el departamento de Durazno, cuya Junta Departamental ahora es presidida por Sebastián Charlo, blanco del sector sartorista que defendía que hubiera dos candidaturas para la Intendencia de Durazno en las elecciones pasadas: la de Carmelo Vidalín y Juan Straneo (sartorista). Finalmente no se consiguieron los votos y Vidalín fue candidato único.

Las declaraciones de Martínez Menditeguy, quien llamó a Moreira "mongólica" y la amenazó con quedarse "sin Mides", puesto que, según él, debía privilegiar su lugar de edila, fueron solo la punta del iceberg. En diálogo con El Observador, Charlo acusó a Vidalín de "desinterés" en el episodio. "Hay cosas que tendría que hablar directamente el intendente y no mandar gente a hablar", afirmó.

El intendente Vidalín dijo a El Observador que Charlo tiene razón en hablar de desinterés y reconoció que lo hay, debido a que él es parte del Poder Ejecutivo y no debería inmiscuirse en problemas del Poder Legislativo departamental. "Yo no he participado, cuando me recupere (refiriéndose a cuando salga de la cuarentena preventiva) voy a tomar conocimiento de esto que hoy lo veo como una novela con matices políticos, económicos y sentimentales", expresó. Consultado sobre a qué se refería puntualmente, prefirió no hacer más comentarios.

De todas formas, expuso que recibía "con dolor" la renuncia de Martínez Menditeguy. "Cometió un error que lo reconoció, supo pedir disculpas y perdón, que no fueron aceptados, acción que no juzgo, pero experimento dolor. Lamento que por haber cometido un error como cometemos todos haya tenido que abandonar la presidencia", agregó.

Por otra parte, Charlo criticó otros aspectos del año de gestión del ahora expresidente. Señaló que discrepan "en un montón de actitudes" entre las que destacó su decisión de suspender las sesiones por el tiempo de pandemia sin haber pasado la decisión por el cuerpo de la junta. También expuso que si bien no intentará cambiar las raíces de la Junta Departamental en dos meses de gestión -en noviembre se elegirá un nuevo presidente- intentará mantener la imparcialidad, factor que entiende como un "debe" de la presidencia anterior.

Martínez Menditeguy declinó hacer declaraciones a El Observador.

Consultado sobre sus diferencias con el vidalinismo, Charlo sostuvo que es wilsonista y defensor de las minorías, mientras que el cuatro veces intendente de Durazno "es herrerista y todo lo opuesto". Aparte, acusó algunos problemas de diálogo. "Estamos intentando darle un poco de fluidez (...) A nivel nacional el presidente no decide solo, consulta con todos los sectores del Partido Nacional y después transmitirlo hacia una coalición y eso es lo que tendría que hacer el intendente", expresó. El flamante presidente de la junta fue electo con 30 votos sobre 31, el voto disidente fue suyo precisamente y lo utilizó para votar a Moreira, la edila agredida.

Vidalín respondió que la fluidez del diálogo es tanta, que invita al líder del sector de Charlo -Juan Straneo- "a todos lados". "Tanto es así que por eso estoy encuarentenado", ironizó puesto que el viernes pasado se reunieron en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con el ministro José Luis Falero por el conflicto por el puente ferroviario. Vidalín invitó a Straneo a la reunión y luego el senador resultó positivo de covid-19, razón por la que el intendente se encuentra aislado.

¿Quién es Sebastián Charlo, el nuevo presidente de la Junta Departamental?

Sebastián Charlo tiene 31 años y comenzó en política en 2007. Es empresario en el rubro del transporte y la logística. Si bien durante un tiempo se tuvo que alejar de la actividad política debido a que consiguió un puesto en una multinacional que "por temas éticos" no le permitía ser parte de ninguna agrupación partidaria, apenas dejó ese puesto y formó un emprendimiento personal, volvió.

Actualmente forma parte del sartorismo en Durazno, liderado por el senador suplente de Sartori, Juan Straneo. Los duraznenses integraban la agrupación nacionalista independiente San Pedro de Durazno cuando Sartori llegó al país y los invitó a sumarse a su proyecto. "Vimos en Sartori una nueva opción y fuimos de los primeros en añadirnos a su candidatura", recordó.

Es su primer año en la Junta Departamental y manifestó que está conociendo una "pata que personalmente no conocía". Consultado sobre qué ha podido percibir de la junta en este tiempo, expuso: "Estamos intentando aprender. Creo que cuando uno empieza a aprender en algo solo escucha, puede llegar a tener opiniones una vez pase un año o pasen dos, yo voy menos de uno. Sigo sorprendiéndome, escuchando y sacando conclusiones".