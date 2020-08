Interna de Cabildo Abierto se tensa por gira de diputados en el interior

La gira de los diputados de Cabildo Abierto por el interior del país avivó la interna del partido. La iniciativa acordada por ocho legisladores, que comenzó el fin de semana pasado en Tacuarembó, fue uno de los temas de conversación en la coordinación de las bancadas parlamentarias del jueves.

En la reunión el senador y líder de esta fuerza política, Guido Manini Ríos, dejó "entrever" que no estaba de acuerdo con que los diputados hubieran iniciado esta campaña sin consultarle, dijeron a El Observador participantes del encuentro. El general retirado se limitó a "escuchar y sonreír" ante las anécdotas de los legisladores.

Motivada por las elecciones departamentales y municipales del 27 de setiembre, una fracción de los 11 representantes nacionales de Cabildo Abierto decidió emprender una recorrida por los 19 departamentos para prestar atención a los reclamos que, abocada a la tarea legislativa en la capital, no puede atender como bancada. Este grupo está integrado por todos los diputados salvo Silvana Pérez y Álvaro Perrone –que según fuentes partidarias suelen alinearse a las decisiones orgánicas del lema– y Sebastián Cal.

Rodrigo Albernaz, el diputado cabildante de Salto, es uno de los que dice haber percibido el "malestar" de Manini Ríos por la campaña. A su entender, el líder partidario y su entorno "vieron el crecimiento de otro liderazgo y se sintieron amenazados", además de incomodarse porque los legisladores no pidieron permiso para emprender el recorrido por el interior.

"Acá hay que entender que nuestros cargos no son dados por el partido, nosotros solos nos ganamos el lugar. Entonces, no pedimos permiso porque no cabe", sentenció Albernaz, que reconoció que a veces se siente "solo" al exponer estos planteos, porque los demás diputados del "grupo de los ocho" piensan lo mismo pero no lo hacen público. Manini Ríos no respondió a la consulta de El Observador, mientras que otros legisladores dieron la misma versión que Albernaz de forma anónima.

Para los diputados de Cabildo Abierto, la jornada del sábado 15 en Tacuarembó se extendió desde las nueve de la mañana hasta las 20 horas. Allí atendieron a ciudadanos y organizaciones que pusieron en agenda varios temas, desde la necesidad de dejar sin efecto el Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (Sictrac), hasta la carencia de instituciones estatales para tratar a drogadictos.

La "lista ambientalista" del diputado Lust

La primera participación de Cabildo Abierto en las elecciones departamentales y municipales abrió varios flancos. La primera señal de esto se vio en Salto, en febrero, cuando Albernaz y su agrupación rechazaron la decisión de competir dentro del lema del Partido Nacional en las elecciones departamentales, adoptada por la Convención Departamental de Cabildo Abierto. El diputado más adelante se desmarcó de los lineamientos del partido, respaldando públicamente la candidatura del colorado Germán Coutinho a la Intendencia.

La interna en Montevideo también se revolucionó en las últimas semanas. Según supo El Observador, al diputado capitalino Eduardo Lust le ofrecieron una alianza con el Partido Nacional para los comicios municipales de la capital.

En privado, el abogado constitucionalista contó a sus allegados que quería presentar candidaturas dentro de Cabildo Abierto en los ocho municipios, a través de una hoja de votación que se llamaría "la lista ambientalista”. Los dirigentes del partido le dijeron, sin embargo, "no podía poner gente en los municipios" dentro de la lista 820 y que su idea no era conveniente porque era una forma de promover la competencia entre cabildantes, algo con lo que no estaban de acuerdo.

Todavía no hay nada pactado, pero Lust se reunió en varias ocasiones con la dirigente blanca Roxana Corbran, fundadora de la agrupación Fuerza Nacionalista, a la que estuvo vinculada la ministra de Vivienda, Irene Moreira antes de abocarse a la campaña de Cabildo Abierto en 2019.

Corbran, que se define como una persona "ambientalista y libertaria", contó a El Observador que le ofreció a Lust su estructura para la contienda municipal de Montevideo, donde compite dentro del Partido Independiente con la lista Convergencia, en apoyo a la candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo. En todo el pais, Fuerza Nacionalista presentará listas de ediles en 13 departamentos y postulará candidatos a alcaldes en algunos municipios.

Lust además le transmitió su respaldo a Daniel Menéndez, uno de los fundadores de la agrupación de cabildantes Movimiento Cruzada Oriental, que negocia con la lista 71 para ir como suplente del candidato herrerista del municipio D.

Menéndez se acercó a los blancos luego de que la Junta Departamental de Cabildo Abierto no diera lugar a su candidatura dentro del lema, que para esta zona de Montevideo presenta como candidato al abogado Jorge Cámera.

En diálogo con El Observador, Menéndez reconoció que no tomó "bien" el rechazo a su postulación, ya que militó por la candidatura de Manini Ríos desde el principio y tiene "varios años" de voluntariado en el municipio D.

A raíz de este y otros acuerdos en ciernes, el partido sacó un comunicado para aclarar que el partido solo respalda a ocho candidaturas en Montevideo, todas ellas bajo el paraguas de la Lista 820 de Cabildo Abierto. “Se deja expresa constancia de que no se ha realizado ningún acuerdo con otras listas para apoyar otros candidatos para la respectiva elección departamental y municipal”, indica el documento firmado por el senador Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto.

El planteo también responde a la iniciativa de la agrupación capitalina Movimiento Cruzada Oriental, que buscó acuerdos puntuales con el Partido Nacional en los distintos municipios. Por ahora el único que se concretó fue en el Municipio CH, donde este grupo (Lista 84, que impulsó la candidatura de Lust) pactó con el candidato a alcalde Andrés Burcatovsky (del Espacio 40) que una de sus dirigentes, Adriana Fontela, integre la lista de concejales.