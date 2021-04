Internaron a Julio Ríos por covid-19

El periodista deportivo Julio Ríos fue internado este miércoles luego de haber contraído covid-19. Está ingresado en una sala común, y la medida fue tomada como precaución, para analizar de cerca su evolución.

Según publicó el diario El País y confirmó El Observador, el relator de 60 años evoluciona favorablemente y no corre riesgo. Ríos ya tenía la primera dosis de la vacuna Sinovac, pero eso no evitó que contrajera la enfermedad durante el último fin de semana, aunque no se conoce cómo se contagió.

Todo el equipo del programa conducido por Ríos, Las voces del fútbol, que se emite en Radio Nacional (CX30) tuvieron contacto con un caso positivo, por lo que desde la semana pasada realizan cuarentena preventiva. Tres de los conductores, Edgardo Buggiano, Valentín Fletcher y Gonzalo Padilla dieron negativo, aunque por precaución seguirán conduciendo el programa a través de Zoom hasta el próximo viernes, como vienen haciendo desde el lunes.

Tanto Ríos como Alberto Pérez, en tanto, dieron positivo, aunque ya tenían síntomas desde antes de recibir el resultado de sus hisopados, por eso no han estado al aire desde el pasado lunes 19. De los dos, el único internado como forma de control es el relator.