Invasión de mosquitos en Montevideo: ¿a qué se debe?

La Intendencia de Montevideo informó que debido a las altas temperaturas, sumadas a los niveles de lluvia que se registraron durante el fin de semana, colaboraron con la presencia de mosquitos en la ciudad. La comuna prevé que la situación tenga corta duración, por lo que por el momento, no se planifican fumigaciones en espacios públicos.

De todos modos por medio de un comunicado informaron que "se está monitoreando el fenómeno".

Se informa que "es un fenómeno que se presenta cuando las condiciones de humedad y temperatura se conjugan para ello" y que las especies identificadas pertenecen en su mayoría al género Culex (mosquito común), registrándose en algunos casos, mosquitos del género Aedes.

En el comunicado se remarca que la intendencia, por medio de su Servicio de Salubridad Pública, "realiza monitoreo y control del mosquito Aedes aegypti, debido a su importancia epidemiológica como vector de la enfermedad del dengue", interviniendo puntos críticos donde puedan haber criaderos de este tipo de insectos debido a la presencia de acumulación de aguas, como pueden ser cementerios, chatarrerías, gomerías y desarmaderos. Se explica que mensualmente se aplica una combinación de larvicidas y adulticidas en seis cementerios y 50 chatarrerías, así como también se realiza periódicamente la fumigación de bocas de tormenta, ya que al tener éstas sifones con capacidad para cargar más de 500 litros de agua son "reservorios naturales de mosquitos", donde estos pueden poner sus huevos.

Se destaca que las estrategias de control de mosquitos se enfocan principalmente en intervenciones para el control de dengue, transmitido por el Aedes aegypti y se aclara que actualmente no hay circulación comunitaria del virus causante de la enfermedad, por lo que "no se justifica la activación de protocolos de fumigación espacial con adulticidas", acción que se reserva para cuando se registran casos de dengue autóctono.

🦟 Estamos monitoreando el aumento de mosquitos comunes (género Culex).

Se trata de un fenómeno esperable por las temperaturas registradas, que se mantienen altas al día de hoy, sumadas a los niveles de lluvia que hubo el fin de semana.

Más información 👇https://t.co/wKXW2TbgDE — Montevideo Igualitario (@IMigualitario) April 12, 2021

Finalmente se sostiene que la decisión de no realizar fumigaciones masivas se debe a que "la aplicación indiscriminada de insecticidas causa un daño ambiental sensible", afectando a especies benéficas como las abejas, y por otra parte, que la fumigación espacial es "una herramienta sumamente difícil de controlar", que requiere condiciones meteorológicas adecuadas, como que no haya viento.

"La recomendación del MSP y de los organismos internacionales es implementar un sistema de control, como aplica la Intendencia de Montevideo mediante la instalación de una red de muestreo por trampas, de las cuales tiene instaladas en el orden de 110, las cuales se monitorean semanalmente y en función de ese seguimiento se realizan acciones", explica el comunicado de la comuna.