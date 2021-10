Inversores pidieron más tasa y MEF dejó sin completar emisión de deuda en unidades indexadas

La Unida de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) volvió este martes al mercado de deuda doméstica. En esa oportunidad, ofreció Notas del Tesoro en unidades indexadas (UI) con vencimiento en 2034. Las autoridades ofrecieron un monto de 300 millones de UI (unos US$ 34,9 millones), recibieron una demanda por 500 millones (unos US$ 58 millones), de los cuales aceptaron un monto por 243,4 millones de UI (US$ 28,3 millones).

La tasa de interés de corte de la emisión fue de 2,53% anual, levemente por encima del 2,50% que había pagado en la licitación que realizó en agosto de la misma serie en UI. Si bien las autoridades tienen la facultad de adjudicar hasta el doble del monto ofertado (en este caso 600 millones de UI), en esta oportunidad las autoridades no lograron completar el monto inicial de 300 millones ya que los inversores que estaban dispuestos a comprar esa deuda pidieron un retorno mayor (tasa más alta). Leé también La obra del Ferrocarril Central llegó a la mitad: cuándo se prevé que esté lista Las tasas de interés de los mercados emergentes están en un proceso de suba en un contexto de presiones inflacionarias a nivel global, que ha llevado a distintos bancos centrales a elevar el costo del dinero. En el caso de Uruguay, el Banco Central (BCU) subió un cuarto (25 puntos) la tasa de interés de política monetaria, a 5,25%. En la reunión previa de agosto había elevado la tasa medio punto (0,5%). En una emisión de Letras de Regulación Monetaria (LRM) a 30 días -que hizo este lunes el BCU para sacar pesos del mercado- pagó una tasa de 5,46%. La autoridad monetaria ofertó $ 6.000 millones, recibió una demanda por $ 1.100 millones, y aceptó la totalidad de ese monto. Mercado cambiario El dólar interbancario volvió a avanzar este martes en Uruguay, tras dos descensos consecutivos. El promedio interbancario quedó en $ 43,81, con una suba de 0,1% respecto al lunes. En la pizarra el público del BROU, el dólar quedó sin cambios a $ 42,70 para la compra y $ 44,90 para la venta. Por su parte, en Brasil, el dólar se fortaleció con fuerza este martes (1,6%), a 5,60 reales por billete verde, mientras que la bolsa caía casi 4%.