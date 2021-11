Investigadora termina sin respuesta clave de empresa que originó escándalo en el Ministerio de Turismo

Netcom, una de las empresas vinculadas a la investigación parlamentaria sobre las irregularidades denunciadas en el Ministerio de Turismo, rechazó este miércoles un pedido de los diputados del Frente Amplio y se negó a a responder una serie de repreguntas sobre su vínculo con esa cartera.

El diputado frenteamplista Gustavo Olmos había efectuado un pedido complementario de información, al entender que las respuestas originales de la firma habían sido insuficientes. "Entendemos que las consultas fueron evacuadas en las respuestas iniciales" concluyó sin embargo la firma en un correo electrónico enviado a la Comisión Investigadora y al que accedió El Observador.

La gran duda de Olmos es el alcance de la propuesta que Netcom presentó al ministerio en octubre del año pasado y que, a cambio de US$ 800 mil, planteaba una campaña publicitaria en vía pública. El diputado pedía especificar puntos, períodos y dimensiones de los elementos incluidos en la propuesta.

El diputado consideró que su interrogante no fue respondida y agradeció irónicamente la "impertinente sugerencia" de Netcom de remitir la consulta directamente al ministerio. Olmos le informó "con gentileza" a la firma que no existe ningún expediente sobre la propuesta en cuestión, al haber sido rechazada en su momento por el entonces director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero. Según señaló, Netcom también se negó a responder a qué funcionario del ministerio le acercó dicha propuesta.

El diputado frenteamplista puso el foco además en otra oferta publicitaria efectuada por esa empresa el 9 de junio de este año. Las dudas del legislador giran en torno a por qué se terminó facturando un servicio que, de acuerdo a lo que respondió la propia empresa, no había sido aceptado por el ministerio.

Olmos reparó en la ausencia de notas de crédito sobre facturas emitidas por Netcom, que suman más de $15 millones. La empresa rechazó responder sobre por qué había emitido facturas sobre un servicio que, según dice, no se hizo. Al respecto, el legislador hizo referencia a un correo electrónico enviado el pasado 20 de agosto por la encargada del Departamento Administrativo de la firma, consultando por la "fecha de pago" de esas facturas.

"La propuesta obra en poder del Ministerio de Turismo y seguramente fue agregada a los expedientes remitidos a la comisión", se limitó a responder Netcom. "Sugerimos a los señores diputados la consulta directa de las propuestas".

Netcom fue el origen del escándalo que derivó en la renuncia de Pérez Banchero al ministerio y que, poco después, derivó en la salida del propio ministro, Germán Cardoso.

La oferta de US$ 800 mil fue, en realidad, una de varias que esa gestión intentó aprobar y que fue rechazada por el entonces director nacional de Turismo. Ante los reparos de una funcionaria técnica del ministerio, Pérez Banchero decidió archivar el planteo. Pero, meses después, el ministerio decidió avanzar en otra compra de US$ 300 mil a Netcom, que volvió a ser cuestionada e, incluso, objetada por el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Economía y Finanzas.

La gota que rebalsó el vaso había sido una propuesta de compra directa por excepción de espacios publicitarios en la vía pública por US$ 500 mil, incluida en un expediente iniciado el 2 de julio de este año.

En declaraciones efectuadas a fines de agosto a Búsqueda, Pérez Banchero había señalado que esa oferta había significado el punto final de su relación con Cardoso. Según su testimonio, el ministro le dijo que si no firmaba sería cesado. "Fue el expediente en el que el ministro me pide que lo firme o me echaba", explicó.

Con estas dudas, la Comisión Investigadora finalizará este jueves su actuación. Hasta el martes, los legisladores tendrán tiempo para elaborar él o los informes en los que las bancadas deberán determinar sus conclusiones, a partir de las declaraciones, documentos y elementos probatorios recibidos.

Es un hecho que oficialismo y oposición presentarán dos informes distintos. La coalición de gobierno resolvió promover el envío a la Justicia de todas las actuaciones de la comisión. Eso implicará, en la práctica, pedir que se investiguen los hechos con "apariencia irregular" que Germán Cardoso denunció sobre la gestión de Liliam Kechichian.

El Frente Amplio ya había denunciado a Cardoso en la Fiscalía y, ahora, se opondrá al planteo oficialista, bajo el argumento de que el ex ministro nunca presentó una denuncia concreta sobre su antecesora.