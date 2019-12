Irene Moreira asume rol clave en la creación del Ministerio de Medio Ambiente

—Venían esperando ver guerra.

—¡Sangre!

Este fue el primer intercambio que Eneida de León e Irene Moreira, la actual ministra de Vivienda y su sucesora, tuvieron al terminar la conferencia de prensa de este viernes. Minutos antes, la jerarca frenteamplista había dicho que la reunión que mantuvieron en la sede de la cartera –enmarcada en la transición entre el gobierno entrante y el saliente– había sido "un encuentro muy ameno".

La incredulidad de los periodistas estaba fundada en las declaraciones que Moreira había hecho en una entrevista con el semanario La Mañana, publicada el miércoles 18. Cuando le preguntaron "qué esperaba encontrarse" al asumir como ministra, apuntó contra la existencia de "algunos números maquillados" y dijo que su "primera misión" al frente de la cartera sería "hacer una limpieza en la casa".

El jueves, el semanario Búsqueda además informó sobre su supuesta "intención de acudir con un escribano público y labrar un acta de la reunión". Aunque en la conferencia de prensa Moreira sostuvo que "en concreto" se había referido al déficit fiscal, ya que las cifras oficiales son menores a las que maneja el futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, Cabildo Abierto había cuestionado antes los datos del Ministerio de Vivienda.

En junio, a un mes de que el gobierno presentara el estudio de impacto ambiental del proyecto UPM 2, el partido liderado por Guido Manini Ríos envió una carta a la empresa finlandesa solicitándole un nuevo análisis. Según publicó la agrupación en su página web oficial, pidieron que el estudio fuera realizado por equipos independientes que aseguraran "la absoluta transparencia de los resultados".

La misiva también advertía que si este nuevo estudio revelaba información que diera cuenta de un posible perjuicio al país, Cabildo Abierto buscaría "todas las medidas legales necesarias para denunciar el contrato".

El general retirado, socio de Lacalle Pou en el gobierno de coalición, refirmó su postura después de que se celebrara el balotaje: aunque no pretende imponer su "visión", entiende que los contratos "merecen ser revisados".

"En el compromiso que firmamos no hay nada establecido referente a UPM, pero hay un gobierno que fue elegido por la gente que tiene su programa; las posiciones no son exactamente las mismas pero no vamos a pretender imponer nuestra visión. Sí creemos que esos contratos fueron firmados desde una posición de debilidad y que merecen ser revisados", dijo Manini Ríos en entrevista con el semanario Crónicas.

Este viernes, el acuerdo entre UPM y el gobierno no fue uno de los ejes de la reunión. "No se entró en temas particulares, sino que más bien fue una presentación general y nosotros íbamos haciendo preguntas a medida que la ministra disertaba. Todavía estamos en etapa de conocimiento; recién cuando hayamos procesado el material que nos dieron vamos a poder ir a lo particular", explicó a El Observador el futuro subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, que participó de la reunión.

Antes de ser electo diputado por Cabildo Abierto, el abogado constitucionalista Eduardo Lust asesoró a los vecinos afectados por el trazado del tren que irá desde Montevideo hasta Paso de los Toros, en Tacuarembó, que fue uno de los puntos a los que accedió el gobierno para la instalación de una nueva planta de celulosa de UPM.

Según informó el semanario La Mañana, esta agrupación de vecinos consiguió suficientes firmas para impulsar un referéndum en cada localidad afectada que obligue a rediseñar el trazado de la vía. En la entrevista que dio a Crónicas, Manini Ríos remarcó que su partido no estaba involucrado en esta iniciativa, pero dijo que era "parte de la legalidad de nuestro país".

Después de las elecciones de octubre, Lust fue contactado por el diputado electo César Vega (del Partido Ecologista Radical Intransigente) para dialogar sobre la posibilidad de impulsar acciones en el Parlamento contra lo acordado con UPM.

Leonardo Carreño

La creación de un nuevo ministerio

Moreira tendrá un rol clave en el gobierno de Lacalle Pou. En su programa, al igual que en el documento firmado por los partidos que integrarán la coalición, el Partido Nacional se comprometió a crear un ministerio de medioambiente en el próximo período de gobierno (2020-2025).

Los detalles de cómo se institucionalizará este nuevo organismo van a ser objeto de discusión de los legisladores que asuman el 15 de febrero. Este viernes, Moreira dijo que la creación de la nueva cartera probablemente sea uno de los puntos incluidos en el proyecto de ley de urgente consideración que Lacalle Pou remitirá al Parlamento cuando asuma.

Fuentes nacionalistas indicaron a El Observador que, tras la presentación del gabinete, el gobierno electo trabaja con las futuras autoridades ministeriales para la definición de la ley de urgente consideración. Además señalaron que en la medida que los ministros designados avancen en las transiciones le irán enviando nuevas sugerencias al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés.

En una reunión que mantuvo el martes con legisladores electos del Partido Nacional y con intendentes blancos, Lacalle Pou hizo énfasis en la necesidad de contar con los votos de los 56 diputados que tendrán entre blancos, colorados, cabildantes, independientes y el Partido de la Gente en la próxima legislatura.

La actual ministra de Vivienda dijo en rueda de prensa que la creación de una nueva secretaría de Estado "no va a ser fácil". Puertas adentro, a su vez, invitó a sus sucesores a dar "una buena batalla presupuestal" para poder concretar todas las metas de la cartera, contó Hackenbruch.

El futuro subsecretario de Vivienda dijo que no participó de ninguna reunión con dirigentes nacionalistas en la que se pusieran a consideración los aspectos referidos a la ley de urgente consideración, así como tampoco la creación del ministerio de medioambiente.