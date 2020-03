Irregularidades en UTEC: entre llamados discrecionales y "despidos arbitrarios"

Cuando el ingeniero argentino Fernando Tilca decidió postularse a un llamado como docente en la Universidad Tecnológica (UTEC) en Uruguay, no esperaba encontrarse con un sistema que, según dice ahora, da lugar a la discrecionalidad de las autoridades de turno.

Todo ocurrió entre noviembre y diciembre de 2018, cuando Tilca participó de un concurso en la UTEC para convertirse en profesor asociado en el área de Energía Eólica, en las carreras de Ingeniería en Energías Renovables y la de Tecnólogo en Energías Renovables (EERR). Se anotó como cualquier otro postulante pero con cierta tranquilidad dejó caer toda su trayectoria sobre el llamado.

Es que Tilca, además de ser ingeniero civil es magíster en Energías Renovables y doctor en Ciencias (área Energías Renovables). Pero, a su vez, tiene vasta experiencia en energía eólica en Argentina: evaluó parques eólicos de unos 800 MW en la vecina orilla y tenía la responsabilidad, entre otras cosas, de decidir cuáles parques se aprobaban y cuáles no.

Además, tiene larga trayectoria en la docencia. Hasta 2017 era el coordinador del curso de posgrado Energía Eólica II de la Universidad Nacional de Salta y, hasta 2018, se desempeñó como profesor del curso Energía Eólica en la Maestría en Energía Renovables de esa misma casa de estudios.

Pero su destacada preparación no le fue suficiente para acceder al cargo. La seleccionada fue Priscila Silveira, una brasileña que años atrás había trabajado junto a uno de los integrantes del tribunal del llamado, Sergio Pires, en la Universidad Federal do Pampa (Unipampa).

El currículum de Silveira denota menor trayectoria académica y menor experiencia laboral que el de Tilca. Ella también tiene una maestría y es doctora en Energía Renovables, sí. Pero estos estudios los realizó en una cátedra que la Capes –el organismo que evalúa los programas brasileños de posgrado– cerró por baja calidad.

A su vez, además de ser docente en esa universidad de Río Grande Do Sul no tiene mayor trayectoria en el mundo eólico, según señala su currículum. Su única experiencia en este sentido fue, durante unos meses del año 2013, como pasante en la usina eólica de Cerro Chato (Santana do Livramento).

“En ningún momento pensé, antes de haber participado en este concurso, que en Uruguay, en sus universidades se llevaran a cabo concursos tan, aparentemente, dirigidos a favorecer a alguna persona predeterminada”, lamentó Tilca en diálogo con El Observador.

Pero el propio sistema de concurso en UTEC permite que no sea ni la trayectoria académica ni la experiencia laboral lo más valorado en la selección de docentes. En la mayoría de los llamados la distribución de puntos es la siguiente: la formación académica se lleva un máximo de 20 puntos y la experiencia laboral otros 20 puntos, pero una entrevista con el tribunal del concurso brinda hasta 45 puntos.

Es decir, una entrevista subjetiva puede hacer que una eminencia pierda un cargo a manos de alguien con menor preparación, porque esa entrevista se valora más que el currículum.

Consultado por esta realidad, el presidente del sindicato de trabajadores de UTEC (Situtec), Marcelo Ubal, manifestó su preocupación porque le han llegado denuncias de otras situaciones que reflejan que la discrecionalidad es un fenómeno que se está repitiendo en el centro de estudios. En ese sentido, entiende que la situación ameritaría una “investigación sobre este caso” y una “auditoría objetiva” que permita dar cuenta de la existencia o no de otros casos, así como la revisión los procedimientos actuales.

“Lo fundamental en cualquier centro educativo es el docente. Si vos tenés docentes mediocres vas a tener comprometida la formación. Si en UTEC no aseguramos la selección de docentes calificados estaremos generando un conjunto de de universitarios en el interior de una calidad técnica baja”, dijo.

El Observador también intentó comunicarse con los consejeros de la universidad pero no tuvo éxito porque estas autoridades manifestaron que no podían atender las llamadas hasta este martes. Tampoco respondió a los mensajes de este medio la responsable de Capital Humano, María Noel Padrón.

“Despidos indirectos”

Pero más allá del caso de Tilca, el sindicato tiene varias denuncias por otra problemática que están enfrentando en la universidad: “un sistema de evaluación y despido institucional oculto y arbitrario”, según reclaman en un comunicado.

La modalidad denunciada se trata de lo siguiente: el coordinador o jefe de área puede evaluar a un docente o funcionario y si la evaluación es negativa solicitan la “no renovación del contrato del trabajador” (desde el sindicato entienden que esto es una modalidad de despido). El trabajador, en tanto, puede brindar una aclaración y sus consideraciones, de forma opcional. Esto, según los sindicalistas, deja “en situación de extrema vulnerabilidad y precariedad al trabajador evaluado”. Luego es el Consejo Directivo Central provisorio (CDCp) de la UTEC quien lauda “en forma unilateral” la situación por medio de una resolución.

Desde Situtec entienden que este procedimiento es “completamente irregular” además de “violatorio” de una serie de normativas que señalan en su nota. Una de esas leyes es la 19.121 cuyos artículos fueron regulados mediante el decreto 222/014 y que establece el régimen disciplinario de los funcionarios públicos (en este caso, los trabajadores de UTEC).

Esta normativa, en su décimo artículo, señala que solo “las faltas muy graves” ameritarán la destitución. A su vez, dice que las sanciones de “suspensión mayor de diez días y la destitución” podrán imponerse únicamente “previo sumario administrativo”.

Además, aseguran que este procedimiento paralelo va contra la ley 18.508 que establece que temáticas como la evaluación de los trabajadores –y consiguientes procedimientos de renovación o despido– deben ser acordadas con los representantes de los trabajadores, cosa que no ha estado ocurriendo.

El sindicato denuncia cuatro situaciones particulares –en distintos puntos del país– donde las autoridades de la institución están sancionando y “despidiendo arbitrariamente” a funcionarios de UTEC por medio de la aplicación de este polémico procedimiento.

Ese es el caso de Raúl Correa, uno de los responsables de compras del Centro Logístico de Montevideo. También es el de Gustavo Suárez, docente del Instituto Técnico Regional (ITR) de Durazno; y el de Johnnatan Uzurriaga, docente del ITR Suroeste. Las autoridades procuraron que a estos tres trabajadores no se le renovara su contrato.

Luego del reclamo de estos funcionarios, Suárez será sometido a un tribunal de Alzada. Correa, en tanto, recusó la resolución del CDCp y solicitó ir al tribunal de Alzada. Uzurriaga, por su parte, participó de un tribunal de alzada, pero, de todas formas, fue despedido.

El sindicato también denunció el caso de Silvia Benítez, coordinadora educativa del ITR Centro-Sur. En su caso, la sanción que se le impuso por este procedimiento paralelo fue no renovarle el contrato por un año, como se hace habitualmente, sino solo por seis meses.

Ubal, en diálogo con El Observador, resumió la realidad que denuncia en una frase que la profesora María Antonia Grompone incluyó en su carta de renuncia al CDCp en 2014: “La calidad de ente autónomo de la UTEC no es una credencial que le permita tomar decisiones y actuar con independencia de la legislación vigente”.