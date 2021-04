Israel, el país donde los inmunizados viven de cerca la normalidad y rezagan a los negacionistas

Los besos y los abrazos en Israel ya son habituales. Los choques de puño entre las personas, que la pandemia dejó como hábito por buen tiempo, cada vez pierden más fuerza. Y la vida de los ciudadanos, de a poco, se empieza a parecer a la que tenían antes de la aparición del coronavirus.

El pasado 7 de marzo, el gobierno dio un paso más allá en el retorno a la vieja normalidad. Se reabrieron los bares y restaurantes, que desde setiembre solo podían entregar pedidos a domicilio, y la actitud de la población acompañó esa medida, en medio de una vacunación avanzada y contagios en notorio descenso, con una suma sensación de tranquilidad. Uno de los que dio el primer paso fue el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se reunió con Moshe Lion, alcalde de Jerusalén, a disfrutar de un café y unas pastas en una terraza de un bar.

También volvieron los gimnasios, recitales, hoteles, teatros, centros deportivos y culturales e incluso el acceso del público a los estadios, donde en el Bloomfield, el más grande de Tel Aviv, por ejemplo, ya está permitido que asistan hasta 1.500 espectadores vacunados. La clave, eso sí, siempre estuvo en presentar el certificado verde, también llamado green pass, que permite circular en los interiores de los locales, ingresar a estos centros sin restricción y reunirse sobre una mesa sin limitación de personas.

Para las Pascuas, las playas de la capital estuvieron repletas y, ya sobre el atardecer, los cafés se poblaron de clientes. Los hoteles resurgieron con buena convocatoria y también contaron con escáneres para detectar el pase verde. “La hostelería ha vuelto a la vida, pero tenemos que seguir llevando mascarillas y mantener la distancia de seguridad”, declaró Netanyahu según consignó El País de Madrid.

El incentivo para la vacunación llegó también a las universidades, donde los estudiantes con el certificado sanitario pueden asistir a clases presenciales en facultades en lugar de los no vacunados, que aún participan de forma remota.

El paso inicial

Para llegar a los 5,28 millones de vacunados con la primera dosis (61% de la población) y a los 4,86 millones de ciudadanos totalmente inmunizados (56,2%) que tiene ahora, Israel inició su campaña de vacunación el pasado 19 de diciembre a un ritmo desenfrenado. Ya el 5 de enero, cuando los contagios estaban en aumento, se había posicionado como el líder mundial en la vacunación contra el covid-19, con más del 10% de sus habitantes vacunados, cifra que hoy, en algo más de tres meses, abarca a más de la mitad del país.

En ese entonces, el primer ministro Netanyahu concluyó un acuerdo con el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer que permitió a Israel obtener rápidamente millones de dosis de vacunas contra el covid-19 a cambio de datos biomédicos sobre sus efectos.

Si bien los casos diarios estaban al alza, con un pico de hasta 11 mil contagiados en 24 horas sobre fines de enero y promedios semanales de hasta 8.600 en ese mismo mes, febrero enseguida trajo buenas noticias, con una notoria desescalada. Desde el día 7 de ese mes, el levantamiento de restricciones, luego de un tercer confinamiento nacional de seis semanas, acompañó un gradual retroceso del impacto epidemiológico del coronavirus. La tasa de contagios de la población bajó hasta 1,1% a finales de marzo, frente a cerca del 6% que registró sobre finales de febrero, según el Ministerio de Salud.

“Desde el pico de mediados de enero: (hay) 96% menos casos; 90% menos de nuevos enfermos críticos diarios; 85% menos muertes. Los casos diarios (promedio semanal) ahora son 327 y no han sido tan bajo desde junio de 2020", valoró Eran Segal, destacado científico de ese país y profesor del Instituto de Ciencias Weizmann.

“El número R (el crecimiento de las infecciones) ha caído desde entonces a su nivel más bajo en la pandemia a pesar de que la economía está más abierta de lo que ha estado durante un año”, aseguró y complementó sobre la vacunación: Pensamos que iría a un ritmo de unas 50 mil o 60 mil personas al día, que es un poco menos del 1% de la población. Pero en el pico, vacunamos a un cuarto de millón de personas todos los días. Para traducir eso al tamaño de la población de Estados Unidos, equivaldría a vacunar a 10 millones de personas todos los días”, dijo en diálogo con el médico Eric J. Topol.

Cómo funciona la vacunación y el acceso al green pass

Desde que Netanyahu salió en televisión y se colocó la primera dosis en diciembre, Israel invierte más de US$ 45 por persona para avanzar en la campaña y proporciona información médica sobre los pacientes a Pfizer.

Los israelíes pueden vacunarse de forma voluntaria siendo citados por mensaje de texto con el día, la hora y el centro al que deben asistir, como sucede en Uruguay. Pero, además, tienen la posibilidad de hacer fila y aguardar por dosis sobrantes de cada día en cualquier vacunatorio.

De esa manera, los ya inmunizados corren con la ventaja de obtener un acceso diferenciado a lugares. ¿Cómo lo hacen? Deben utilizar una aplicación indicada por el gobierno, descargar un pase verde y así dar cuenta de que fueron totalmente inoculados o que, simplemente, cuentan con la inmunidad por haber tenido covid-19. Es así que, por ejemplo, en los bares, los que recibieron las dos dosis de Pfizer o se contagiaron hace menos de tres meses acceden al interior y el resto solamente puede sentarse en terrazas al aire libre.

El uso del tapabocas, sin embargo, todavía es generalizado. La mayoría de los israelíes lo utilizan tanto en interiores como al aire libre, tanto en teatros como en cines, tanto en hoteles como en tiendas. Pese a que existe algo más de flexibilidad en la calle, el gobierno aún castiga con una multa de US$ 1.425 a quienes no se lo coloquen para ingresar a esos establecimientos. Aunque a decir verdad, según la experta Sharon Alroy-Preis, directora de de Salud Pública, las autoridades ya están considerando aflojar la exigencia al aire libre siempre y cuando no se vean amenazadas por la circulación de otras variantes en el país.

¿Y la inmunidad rebaño?

Luego de observar un efecto real en la escala de casos como consecuencia del avance de la vacunación en las primeras tres o cuatro semanas, el gobierno de Israel apostó por darle un rumbo "casi completamente" abierto a la economía, según sostuvo el científico Segal. De todas formas, el objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño aún sigue siendo una incertidumbre.

Prestigiosos científicos valoraron en primera instancia que la forma de alcanzar esa tranquilidad sanitaria iba de la mano con inmunizar al 60 o 70% de la población. Sin embargo, actualmente, sus expectativas reveladas a la revista Nature muestran que el coronavirus iría camino a ser una enfermedad endémica, al igual que la gripe, el dengue y otras tantas, y que esa "nueva normalidad" estaría contemplada sin la inmunidad de rebaño, sobre todo por la aparición de las nuevas variantes.

La inmunidad colectiva se podría considerar relevante en caso de que las vacunas bloqueen por completo la transmisión, pero, de no ser así, la única solución sería vacunar al 100% de los ciudadanos (incluidos niños y adolescentes), sostiene la Asociación Española de Vacunología, aunque advierte que con el 70% ya se observarían resultados sorprendentes en la comunidad, como sucede en Israel.

Las perspectivas de Israel con niños y adolescentes

Israel podría comenzar la vacunación de los adolescentes de 12 a 15 años en mayo, después de que los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaran que su vacuna contra el covid-19 es 100% eficaz en este grupo de edad, anunciaron autoridades de Salud.

La vacuna Pfizer/BioNTech, basada en la innovadora tecnología del ARN mensajero, que fue la primera vacuna anticoronavirus aprobada en Occidente a finales de 2020, fue validada en Israel y en otros países para personas de 16 años o más.

El pasado miércoles, ambos laboratorios confirmaron que los ensayos clínicos realizados en 2.260 adolescentes de 12 a 15 años en Estados Unidos habían "demostrado una eficacia del 100% y respuestas de anticuerpos robustos", con la esperanza de que la vacunación de este grupo de edad comience antes del próximo año escolar.

"Estamos esperando la aprobación de la FDA (Agencia Estadounidense de Medicamentos)", dijo Nachman Ash, el coordinador israelí de la lucha contra el coronavirus, en la radio pública Kan. "Esto será discutido aquí por nuestro equipo de vacunación, (...) tomará algunas semanas más, entre un mes o dos", añadió.

Los niños están menos expuestos a los casos graves de la enfermedad, y también la transmiten menos (sobre todo los menores de 10 años). Por lo tanto, su vacunación no era hasta ahora una prioridad.

Sin embargo, "estamos asistiendo a un aumento del número de niños hospitalizados" algunos "sin síntomas que sufren complicaciones (...)", declaró el director del Ministerio de Salud israelí, Hezi Levy, en la radio del ejército. Estimó, además, que la vacunación de los niños y adolescentes podría comenzar en mayo.

BioNTech y Pfizer han iniciado estudios clínicos con un primer grupo de niños de cinco a 11 años. Otros, de entre dos y cinco años de edad, recibirán la primera dosis la próxima semana como parte del estudio que abarcará también a los niños de entre seis meses y dos años de edad.

Con información de AFP