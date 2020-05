J.K. Rowling lanzó “The Ickabog”, un libro infantil gratuito

Para hacer más llevadero el tiempo de confinamiento de los más pequeños, J.K. Rowling anunció este martes el lanzamiento de The Ickabog, un libro para niños que se publicará gratuitamente en Internet.

"En las últimas semanas lo he reescrito un poco y he decidido publicar The Ickabog gratis en línea, para que los niños encerrados, o incluso aquellos que regresan a la escuela durante estos tiempos extraños e inquietantes, puedan leerlo o que se lo lean", escribió la escritora de Harry Potter en su cuenta de Twitter.

I have a small announcement, but before I get started, I

want to head off one possible source of confusion.

THIS IS NOT A HARRY POTTER SPIN-OFF

