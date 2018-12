Janet Jackson, The Cure y Radiohead se unirán al Salón de la Fama del Rock

El Salón de la Fama del Rock & Roll recibirá en el año 2019 a siete nuevos integrantes: Janet Jackson, Radiohead, The Cure, Stevie Nicks, Roxy Music, Def Leppard y The Zombies. Se los presentará oficialmente el 29 de marzo en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, y con ese acto entrarán definitivamente en la historia grande de la música.

Todos los años el museo hace una selección de candidatos que luego son sometidos a una votación a cargo de 500 especialistas. El requisito para ser considerado es que hayan pasado al menos 25 años del lanzamiento de la primera canción de la banda o el solista.

Según explicó New York Times, este ingreso es el más grande desde el 2004 y, a diferencia de otros años, no generó mayores controversias. En los comienzos del Salón de la Fama del Rock & Roll, que tuvo su primera ceremonia en el 1986, quienes ingresaron eran incuestionables. Chuck Berry, Elvis Presley y The Beatles formaron parte de esa camada.

Los problemas surgieron en 2007 cuando ingresó Grandmaster Flash and the Furious Five con su hip hop y se empezaron a cuestionar los límites del rock. A partir de allí los debates y las polémicas son frecuentes.

En este año Def Leppard, Roxy Music y Nicks fueron aceptados en su primera nominación. Los demás debieron que esperar pero tuvieron su premio. Janet Jackson, por ejemplo, había sido rechazada dos veces y sus fanáticos decían que se la invisibilizaba por ser mujer y afrodescendiente. Con su entrada el Salón de la Fama recuperó credibilidad, según indicó el diario neoyorquino.

Stevie Nicks también hizo historia al ser la primera mujer en tener dos ingresos al museo: primero con Fleetwood Mac y esta vez como solista. Ya 20 hombres contaban con reconocimientos múltiples, incluyendo a cada uno de los Beatles, Michael Jackson y Lou Reed.

Esta vez LL Cool J, Kraftwerk y la banda de funk Rufus fueron algunos de los que no lograron obtener este prestigioso reconocimiento.