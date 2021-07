Marta Jara: en Ancap “costaba llegar a lo estratégico; era como que el chiquitaje te quitaba todo el tiempo”

En diálogo con el economista Javier de Haedo en el podcast Nominal del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay (UCU, la expresidenta de Ancap, Marta Jara, habló sobre las diferencias entre el mundo público y privado, los monopolios, y el futuro de la energía hacia la neutralidad del carbono en 2050.

En una parte de la charla, Jara se refirió a su pasaje como autoridad principal de la petrolera estatal, que definió como “fascinante”, pero “difícil”. A modo de ejemplo, dijo que le “costó” la dinámica diaria de la empresa.

“Por estatuto el Directorio se reúne semanalmente. Te podrás imaginar el nivel de temas que trata ese Directorio. Me costó bastante entender que no había mucha voluntad de cambiar eso. Era totalmente distinto a lo que estaba acostumbrada. En México las reuniones eran trimestrales y realmente estratégicas. Acá a lo estratégico costaba llegar porque era como que el chiquitaje te quitaba todo el tiempo”, dijo Jara que fue directora de Shell en el país azteca antes de asumir en Ancap y en Gas Sayago.

La ingeniera afirmó que en su gestión al frente de Ancap buscó “racionalizar el portafolios” de la empresa porque había demasiados negocios “no medulares” que consumían tiempos de gerencia y hacían que la empresa “asumiera riesgos que no tenía que asumir”, y que podían llevar adelante otros jugadores “con más éxito”. También recordó que se enfocó en “reforzar” los estándares de seguridad, medioambiente y calidad.

“Una vez un director me dijo: ´vos te crees que acá son los estándares de una empresa multinacional’. Yo pienso que las cosas se hacen como hay que hacerlas o no se puede. Si la principal empresa del país que maneja productos de riesgo, tecnologías sofisticadas y tiene la responsabilidad de abastecer el 100% del mercado no tiene las mejores prácticas y estándares es un problema bien serio. A veces me costaba esa dicotomía uruguaya de tirarse a menos, pero a la vez esperar de las empresas públicas todo”.

Jara también fue consultada sobre la desmonopolización del mercado de combustibles y la libre importación que propuso el actual gobierno sin éxito.

“¿Si eso no fuera, igual es posible avanzar hacia precios más transparentes, más realistas?”, preguntó De Haedo

La extitular de Ancap respondió que “no es enemiga del monopolio”. “Cuando uno mira la realidad física de los mercados a veces el monopolio por una cuestión de escala termina siendo la única opción que te queda. ¿La refinación monopólica? Y no hay mucha opción porque todo lo demás es mucho más ineficiente, y si a algo le tengo miedo más que al monopolio es a los oligopolios. Uruguay está minado de oligopolios”, dijo.

“Hay cosas que no tienen monopolio, como el pórtland y fíjate los precios que hay. (…) Es necesario un buen regulador, y creo que sí se podría tener un mercado más eficiente y más transparente”, añadió. La charla completa puede escucharse en el siguiente link.