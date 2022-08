Jefatura de San José inició una investigación tras video viral donde policía saca de un ómnibus a un hombre

Un hecho ocurrido semanas atrás se volvió viral en los últimos días y desembocó en una investigación administrativa "de urgencia" por parte de la Jefatura de San José, según dijeron desde la jefatura a El Observador.

Un video registró cómo una policía y un funcionario de la empresa de transporte Cotmi sacaron de un ómnibus a un joven de 23 que en plena crisis se puso a gritar en el vehículo. Con la orden de "bajate" la mujer lo bajó del vehículo. El muchacho entonces comenzó a correr por el campo e intentó saltar una cerca, pero quedó trancado. Luego regresó hacia la carretera, pero el ómnibus ya retomaba su marcha.

Varias horas más tarde fue atropellado y luego internado en el hospital de Las Piedras donde fue operado.

Después del video de TikTok, del que tuvieron conocimiento este sábado, Jefatura decidió iniciar una investigación administrativa "de urgencia" para "esclarecer" los hechos. Luego de la investigación "se dará cuenta a la Justicia".

La familia del muchacho presentará este lunes una denuncia ante Fiscalía en Montevideo.

"Gravísimo hecho en un Cotmi, una persona que sufre una crisis es tirado como si nada en el medio de la nada por una funcionaria policial y el guarda. Indignante, inhumano, omisión de asistencia.. ¿estos son los protocolos que se manejan?", escribió una usuaria de Twitter que compartió el video.

Esto sucedió alrededor de las 12:45 dijeron a El Observador desde la jefatura maragata. Luego, alrededor de las 19 horas, el mismo hombre sufrió un accidente de tránsito que lo dejó internado.

La familia: quien lo atropelló no se detuvo

Después de haber sido echado del ómnibus, "siguió caminando varios kilómetros en ese estado", contó a El Observador, su tía Valeria Pérez.

Luego, fue atropellado por un auto que nunca se detuvo. Horas después, el conductor hizo la denuncia, de que había atropellado algo, que no sabía si era una "persona o un animal", dijo Valeria. En consecuencia "no se le asistió en el momento".

Finalmente, el joven fue operado en Las Piedras y actualmente se encuentra internado. La familia celebra que haya sido trasladado a sala desde el CTI; aunque se enfrenta a dos operaciones que lo tienen "en riesgo" de volver a tratamiento intensivo.

Valeria aseguró que su sobrino "tuvo una crisis", pero no estaba en tratamiento psicológico, ni tomaba medicación. Si bien el joven no contaba con un historial en salud mental, su tía señaló que "no hay educación" al respecto. Asimismo afirmó que los controles que le hicieron al muchacho mostraron que no había ingerido drogas o alcohol. Además aseguró que él es "sano" y "trabaja en el campo".

Este lunes la familia, que ya cuenta con un abogado, presentará la denuncia en Fiscalía de Montevideo.

La familia se enteró del altercado en el ómnibus una vez que el video se hizo viral.