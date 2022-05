Jerarca portuario en Fiscalía: “Los contratos de Montecon por seis meses duraron toda la vida”

Un jerarca de la Administración Nacional de Puertos (ANP) sostuvo que Montecon obtuvo contratos por varios meses para almacenaje y movimiento de contenedores, pero que se extendieron durante años por una actitud permisiva de anteriores administraciones. “Contratos por seis meses duraron toda la vida”, expuso ante Fiscalía.

Quien hizo esas declaraciones fue el gerente del área Jurídico Notarial de la ANP, Edgardo Amoza, que compareció ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos el jueves 21 de abril. Fue citado por la denuncia que realizaron legisladores del Frente Amplio por la extensión de la concesión a Terminal Cuenca del Plata (TCP) por 50 años, hasta 2081, otorgada por el actual gobierno.

TCP es propiedad mayoritaria de la belga Katoen Natie y de la ANP en una parte menor. Es la única terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo y desde hace ya varios años viene expresando su malestar porque Montecon opera en las áreas públicas como si fuera una terminal, pero no lo es.

De hecho, la empresa belga inició en 2019 una demanda internacional contra el Estado uruguayo por US$ 1.500 millones por entender que se había favorecido durante años a su competidor con los permisos para utilizar áreas públicas del puerto. El juicio quedó de lado cuando el gobierno acordó extenderle la concesión, una decisión por la que ahora Montecon anunció otro juicio contra el Estado uruguayo.

Durante más de una hora, Amoza contestó las preguntas del fiscal Gilberto Rodríguez y su adjunta Gabriela Gómez, sobre aspectos de la extensión de la concesión, las potestades de la ANP y también sobre el funcionamiento del puerto de Montevideo. El jerarca ingresó a la ANP hace 37 años y está en el área jurídica desde el año 2000.

En sus declaraciones, a las que accedió El Observador, indicó que Montecon no tiene una concesión para operar contenedores. “Tuvo todas las chances para tener una concesión y no las aprovechó”, dijo.

Fiscalía: Se dice que tiene un permiso precario revocado y reformable. ¿Cuál es la situación jurídica de Montecon?

Amoza: Es todo, es una mezcla eso, porque a veces piden espacios, a veces piden almacenaje.

Fiscalía: ¿Cómo ingresó (Montecon) al sistema portuario?

Amoza: Lo que es Montecon ahora se llamaba Cargas y Servicios. Y ya venía y ahí fueron mutando y mutando. El problema es que empezaron a operar y como que cada vez fueron agrandándose más y yo entiendo que ahí el puerto fue muy permisivo.

Fiscalía: ¿Y bajo qué título? ¿Había resoluciones adjudicando espacios, adjudicando servicios?

Amoza: Los almacenajes los piden y se le dan por seis meses. Seis meses que han durado 10 años. Se los da el área de Operaciones y Servicios y se les exige que firmen en una declaración en la cual liberan de toda responsabilidad por la mercadería a la ANP. Pero de hecho, almacenajes por seis meses han durado toda la vida. De todos los reclamos que ha hecho Montecon judicialmente, en el TCA (Tribunal de lo Contencioso Administrativo) nunca ganó ninguno, todos los perdió.

En otro pasaje se le consultó específicamente si Montecon no tiene concesión. Amoza respondió: “Puede que tenga una concesión de un espacio físico para poner, no sé, diez contenedores, tres reefer (contenedores refrigerados) y un techito. Pero concesión de uso de muelle y esas cosas no tienen. Las chances que tuvo Montecon de tener concesiones, se hicieron llamados y nunca se presentó”.

En otro punto, los fiscales le consultaron a Amoza sobre un capítulo de la ley 17.243 que refiere al transporte en el puerto de Montevideo. Allí, se autoriza a la ANP a “participar, conforme lo establecido en el inciso tercero del artículo 188 de la Constitución de la República, en sociedad con capitales privados, en la administración, construcción, conservación y explotación de una terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo”.

En uno de los acápites de ese artículo se indica que “se asegurará la prestación de servicios en igualdad de condiciones a todos los que los soliciten, manteniendo la continuidad y regularidad de los mismos, y no se comprometerá restricciones para operar en otros sectores del Puerto de Montevideo”.

Amoza respondió: “La discusión de una terminal duró 20 años. Porque de eso se agarraban los belgas para decir que no podía haber otra. Ese fue el argumento cuando impugnaron el segundo llamado. Diciendo que la ley decía: `una´. Eso al menos yo no lo llevé. Me parecía un disparate”.

Fiscalía: ¿Cuál era su interpretación al respecto?

Amoza: Que no está cerrado solo a esa, yo puedo llamar a todas las concesiones que quiera.

Fiscalía: Que la ley creara una terminal no significaba que en el futuro no pudiera haber llamado a otras.

Amoza: De hecho se llamó. No se presentó (Montecon). En realidad esa concesión se hizo por presión de Montecon y después no se presentó.

Se espera que la Fiscalía decida continuar con las declaraciones de jerarcas u otras personas involucradas en la actividad portuaria donde Katoen Natie (TCP) y Montecon -propiedad de la empresa canadiense ATCO y la chilena Ultramar- son rivales hace décadas.