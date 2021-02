Jorge Rial deja Intrusos y explicó por qué se va

El periodista de espectáculos argentino Jorge Rial confirmó este miércoles que no volverá a su programa, Intrusos.

Después de algunas horas de rumores sobre lo que hará en televisión, Rial explicó las razones de por qué se alejará del ciclo que conduce desde hace varios años. Antes de confirmarlo, dio algún "palo" a sus colegas que en las últimas horas hablaron "sin información" sobre los motivos de su presunta salida del ciclo.

"Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Yo lo parí a este programa, fue un parto, es como un hijo. Es salir de la zona de confort que es este programa y conozco cada resorte, conozco a todos. Es cómodo, factura bien, tiene buenos números. Me podría quedar acá tranquilo hasta que me echen, me parece que a los 60 años es un buen momento para reinventarse y buscar un nuevo camino", dijo el conductor durante su programa. También dijo que se trata de un "hasta luego" ya que le resulta imposible asegurar que nunca volverá.

De todas formas Rial aseguró que seguirá en América y que tendrá un nuevo programa que tiene "hace dos años en la cabeza" y que será de actualidad. Consideró que el espectáculo "antes era un programa y ahora se convirtió en una sección", y que lo que hará en televisión será "un nuevo desafío personal".

El conductor contó que hace un tiempo sentía que iba al canal a "marcar tarjeta" y que no se sentía cómodo con esa situación. De todas formas eso no le pasó en el último año.

"Yo disfruté este año, no me peleé con nadie, no hubo discordia. Asumo todos los riesgos", aseguró, y reveló que el programa se llamará TV Nostra e irá a las 21 horas.

En TV Nostra se hablará "de todo lo que pase en el día", dijo, y aseguró que aún falta definir quién lo acompañará en el ciclo.

Además, anunció que su primer invitado es "muy fuerte y no habla mucho".