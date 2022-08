José Mourinho perdió a una figura importante de la Roma y piensa en un volante uruguayo

La lesión de Wijnaldum, figura de la selección de Países Bajos, lo puso en duda para el Mundial de Qatar.

Uno de los nombres que suena fuerte para ocupar su lugar en Roma es el del uruguayo Nahitan Nández, futbolista del Cagliari.

En este caso no sería el primer uruguayo porque Roma ya tiene a otro uruguayo en su plantel, el lateral Matías Viña, quien fue titular en la última temporada pero en el inicio de la nueva campaña no fue considerado. Estuvo en el banco de suplentes en los dos partidos (ante Salernitana y Cremonese), pero no ingresó.

Nahitan Nández

Desde que Cagliari descendió en la temporada pasada, Nández es candidato en varios clubes, pero hasta el momento continúa en el club sardo.

Días atrás, el diario Repubblica informó que Torino se había puesto en contacto con el entorno del volante uruguayo, pero la negociación no avanzó.

Cagliari no lo transfiere por menos de € 12 millones, según Noticias Cagliari 24.

En la actual temporada jugó en los dos partidos de su equipo en la Serie B. El domingo, ante Cittadella (2-1) ingresó como titular por primera vez, pero fue reemplazado a los 57 minutos. La semana anterior, en el debut ante Como (1-1) ingresó para jugar los últimos 37 minutos.

La situación de Nández con la selección uruguaya se mantiene incambiada a tres meses del debut de los celestes en el Mundial de Qatar 2022 y sin convocatorias desde noviembre del año pasado.

Hasta el penúltimo mes del año pasado, el volante fue titular en el combinado, pero tras un bajón futbolístico, que coincidió con una denuncia por violencia de género, ya no fue considerado por el nuevo entrenador Diego Alonso.